Gje oss unge ei framtid

Det kjem ein generasjon med mange håpefulle odelsjenter og odelsgutar, og andre unge som vil drive gard.

«Det er ingen skam å snu, Erna», skriv odelsjenta Kristina Olde (20) som ein reaksjon på tilbodet frå staten i jordbruksoppgjeret. Foto: Privat

Kristina Olde Odelsjente frå Bordalen, Voss

Me jobbar ikkje 09–15.

Me tek ikkje overtidsbetalt.

Me jobbar 1. nyttårsdag, 17. mai og jolaftan.

Me har ikkje nattillegg.

Me har ingen sikker framtid.

Lamma treng varme, mjølk og omsorg – og det tek tid, skriv Kristina Olde, som driv eit gardsbruk i Voss herad. Foto: Privat

Så kvifor står me her då, dag inn og dag ut og jobbar?

Jo, for at du skal få pinnekjøt på jolaftan.

For at du skal få skinka på nista di.

For at du skal ha mjølk til frukostblandinga.

For at du kan ha norske grønsaker på fredagstacoen.

Kristina Olde synst det er kjekt å ta vare på dei fine sauane. Foto: Privat

Å gå i floren gjer eg på eige initiativ. Eg synst det er kjekt. Kjekt å ta vare på dei fine sauene våre, køyra traktor, vera ute å jobba og ikkje minst vera med å ta imot lam.

Ei natt må ein vera i floren i fleire timar for å få liv i eit lam som kom baklengs. Dei treng varme, mjølk og omsorg – og det tek tid. Dagen etter reiser ein på jobb og skule, ikkje alltid like utkvilt.

Innsendaren ynskje seg ei tryggare økonomisk framtid som bonde. Foto: Privat

Eg håpar alle bønder kan få betre betalt for det arbeidet me gjer. Me elskar det me gjer, men ikkje til ein kvar pris. Det kjem ein generasjon med mange håpefulle odelsjenter og odelsgutar, og andre unge som vil driva gard. Gje oss den mogelegheita før det er for seint.

Det er ingen skam å snu, Erna.

(PS: Heime hjå oss lærte me å seie takk for maten, det bør du og dine kollegaer lære dykk.)

