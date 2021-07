Byrådet sier ja til planlegging av ny moské

Så langt mener vi Bergen moské har gjort en god jobb, men det er bystyret som avgjør bygging.

Det har vært vanskelig for Bergen moské å finne alternativer til dagens lokaler i Jekteviken, skriver byråd Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Saken om ny moské er ikke enkel. Behovet for mer plass er reelt, samtidig må grøntområdene vektlegges tungt i det videre arbeidet.

Medlemstallet til moskeen har økt fra rundt 1600 i 2008, til cirka 2700. Det er et stort behov for å finne nye lokaler, både med tanke på brann og sikkerhet.

Moskeen har i årevis forsøkt å finne alternativer til lokalene i Jekteviken. Men når de har vært i nærheten av å lande en avtale, har prisen steget til et uoppnåelig nivå når selger eller utleier innser at formålet er moské.

Derfor begynte moskeen å vurdere et nybygg på tomten de eier, og i 2015 var de i kontakt med kommunen om et mulig planarbeid.

I 2019 ga byrådet klarsignal til at moskeen kunne fortsette planleggingen så lenge man bevarte hele grøntarealet. Det var og er en krevende øvelse.

Det byrådet har sagt ja til nå er neste steg i reguleringsprosessen, offentlig høring. Da kan naboer og andre interessenter få komme med sine innspill.

Deretter bearbeides planen og sendes fra planetat til byråd og til bystyret for endelig behandling. Da må moskeen overbevise bystyret.

Dette er grøntarealet i Jekteviken som delvis skal bebygges med ny moské. Dagens moské sees til venstre, mens nybygget kommer opp mot de eksisterende blokkene i bakgrunnen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

I et godt og viktig innlegg fra flere naboer 30. juni kommer det påstander som bør kommenteres.

Det er ikke slik at moskeen enkelt kan bli matbutikk for at moskeen skal tjene penger og bygge nytt et annet sted. Verken kirker, slott eller rådhus blir plutselig matbutikker, så også for moskeer.

Når det gjelder andre mulige plasseringer for moske, er det ikke mulig pr. i dag å tillate bygging bak moskeen, på grunn av en mulig fremtidig bybane. Det handler altså ikke om en biltunnel byrådet har sagt nei til.

Forslaget Gassverkbygget vil gi stor usikkerhet i tid, blant annet på grunn av forurenset grunn og vernebestemmelser. Moské på Dokken ligger også langt frem i tid.

Når det gjelder arealstrategien for Dokken, vil byrådet ta seg lengre tid fordi innbyggere og organisasjoner har kommet med mange gode innspill. Byrådet har ikke foreslått at Torborg Nedreaas skal få mer trafikk. Vi jobber tvert imot for å få ned trafikken i hele byen.

For oss er det viktig at muslimer har tilgang på forsamlingslokaler i byen vår. Med det sagt, så har ikke byrådet sagt ja til bygging. Det kan vi heller ikke. Avgjørelsen ligger til bystyret.

Det vi har sagt ja til er at Bergen moské kan fortsette planleggingen, og i det ligger det å vise hvordan planen vil ivareta kulturminner, grønne verdier og friområder for nabolaget og allmennheten for øvrig.

Vi gir dem sjansen til å overbevise byen og bystyret om at dette kan fungere bra. Så langt mener byrådet at de har gjort en god jobb og at planarbeidet bør fortsette.

Uttalelsene fra moskeen etter avgjørelsen fra byrådet viser at de tar medvirkning på stort alvor, noe som blir veldig viktig videre.