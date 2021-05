12 tips til deg som vil være en god lesepappa

Barn, og især gutter, leser mindre enn før. Slik kan du få dem til å lese mer.

Vær en god rollemodell og bli en synlig leser selv, anbefaler innsenderen. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB (illustrasjonsbilde)

Robert Mjelde Flatås Høgskolelektor i pedagogikk, NLA

Opplever du som pappa at gutten din leser lite bøker på fritiden? Tar gaming, Youtube og Tiktok mye av tiden til barnet ditt? Du er nok ikke alene om å kjenne på dette, for mange foreldre opplever at smarttelefonen tar over mye av tiden til kidsa.

Jeg henvender meg til deg som er guttepappa, for å gjøre deg klar over at vi snart må trykke på «lesealarmknappen».

Leseferdigheten er avgjørende for mestring i alle skolefag, skriver Robert Mjelde Flatås. Foto: NLA Høgskolen

Flere undersøkelser (PISA, IPSOS) viser at norske gutter leser færre og færre bøker og at guttas leseferdigheter stadig er fallende. Flere sliter så mye med lesing at de ligger under det OECD omtaler som kritisk grense for å kunne delta i videre utdanning og jobb i et samfunn som blir stadig mer tekstkrevende. Leseferdigheten er også avgjørende for mestring i alle skolefag.

Det er urovekkende at barn leser dårligere og mindre enn før til tross for omfattende lesesatsinger i skolen. Skolen gjør mye bra arbeid med lesing, men nyere forskning (Torpaa, 2019) viser at skolen trenger dere som foreldre med på laget for å bedre barns leseferdigheter. Å lese er ikke bare å forstå bokstaver og kjenne igjen ord, men handler om å kunne forstå, bruke, tenke over og engasjere seg i innholdet i tekster.

Du som pappa er viktig forbilde for gutten din. For å bli en god idrettsutøver må man trene mye. Det skal minst like mye trening til for å bli en god leser. Vi trenger derfor at du som lesepappa oppmuntrer sønnen din til å lese mer.

«Finn en bok som er filmatisert. Les boken først sammen, for deretter å se den på film», er ett av rådene til Robert Mjelde Flatås. Foto: NTB

Her er 12 lesepappatips:

Finn ut hva gutten din liker å lese, og ta en tur sammen på biblioteket for å låne bøker. Kanskje gutten din kjenner til bøker om «ZombieLars», «Rampete Robin» og «Gutta i trehuset? Lesealenetid – legg til rette for gode høytlesingsstunder bare for dere to. Sørg for ro i rommet. Barn som blir lest høyt for, har større sjanse for å bli glade i å lese. Snakk om bøkene. Lær barnet ditt å tenke over innholdet i det de leser. Vær utforskende og nysgjerrige sammen. Vær en god rollemodell – bli en synlig leser ved å lese bøker, nettaviser, aviser, tegneserier og blader når gutten din er hjemme. Fortell gjerne sønnen din hva du leser akkurat nå. Sørg for å ha lett tilgang til blader, tegneserier og bøker i ulike sjangre – vær et lesehjem. Gi bøker som del av bursdagsgaver/julegaver. Brukthandlere har gode priser på litteratur. Finn på noe som har med lesing å gjøre når sønnen din kjeder seg. Hva med å lage et lesehus i papp? Arranger mobilfrie kvelder for barna og voksne i huset – finn frem bøkene. Kanskje kvelden kan avsluttes med litt bok-kos bestående av høytlesing, kakao og vafler? Snakk om lesing – spør gutten din hva han har lest i på skolen i dag/denne uken. Sett gjerne på en lydbok i bilen når dere er ute og kjører. Det er fint av og til å kunne lese med ørene også. Finn en bok som er filmatisert. Les boken først sammen, for deretter å se den på film. Husk at å lese litt med sønnen din er bedre enn å ikke lese noe. Lesing på skjerm teller også, men ikke glem å slå et slag for boken.