Noe er galt når folk kaster bort år på å forbedre snittet

Det er på høy tid at noe blir gjort med opptakssystemet for studier.

Mens folk venter på å komme inn der de ønsker, har det nærmest bygd seg opp en egen industri av private institusjoner som skal hjelpe en med å forbedre karaktersnittet, mener innsenderen, som selv studerer på UiB. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Ingvild Reinskou Blaker Student, UiB

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mange nærmest kaster bort år mens de venter på alders- og studiepoeng. Slik det er i dag, får man to poeng til snittet hvert år frem til det året man fyller 23 år, altså åtte alderspoeng totalt.

Man kan også få opptil to poeng for enten militærtjeneste, høyskole eller 60 studiepoeng fra universitet. Poengene resulterer i at snittet på flere studier blir nesten uoverkommelig.

Ikke bare øker dette snittet dramatisk for dem som ikke begynner på utdanningen sin rett etter videregående, men det gjør også at folk tar opp plasser på studier de ikke er interessert i, mens de samler studiepoeng. Det gjør at konkurransen på de forskjellige studiene generelt blir høyere.

Dette systemet gagner verken samfunnet eller studenten. Folk blir gående i flere år på studier de ikke ønsker, da man ofte må vente flere år på å få høyt nok snitt for studier som psykologi, medisin og rettsvitenskap.

Samtidig som dette poengsystemet kan virke kneblende for mange, har vi nærmest fått en egen industri rundt det å forbedre karakterer. Private institusjoner lever godt på at de såkalt skal gi folk en ny sjanse til å nå sine mål.

Dette er firmaer som krever grove summer for at folk skal få mulighet til å få undervisning i fag de ønsker å forbedre. Konsekvensene av dette blir at snittene på diverse studier øker dramatisk. Mange har store lån før de har begynt på selve utdanningen sin.

Ingvild Reinskou Blaker kunne bo hjemme mens hun forbedret karakterer. Det kan ikke alle, og det forsterker klasseskiller, mener hun. Foto: Privat

Det er i dag nærmest ingen regulering rundt karakterforbedringssystemet. Dette bør forandres. I dag kan du ta opp et fag fra videregående skole så mange ganger du ønsker hos Privatistkontoret. Dette betyr at du kan holde på i mange år med å perfeksjonere snittet ditt for å komme inn på studier som for eksempel medisin.

Det er vanskelig å se hvordan samfunnet vinner på at unge mennesker holder på med dette på ubestemt tid.

I Norge har vi lenge vært stolte av at vi er et land hvor ikke dine foreldres sosioøkonomiske bakgrunn og inntekt skal påvirke hvilket yrke du kan velge. Jeg har selv tatt opp fag og kunne bo hjemme det året, og jeg så hvilken forskjell dette ble økonomisk for de jeg kjente som måtte bo på hybel.

Karakterforbedringssystemet er et problem fordi det forsterker klasseskiller i det norske samfunnet. For noen så er det å ofre ett til to år på en slik institusjon kun en liten oppoverbakke på vei til drømmestudiet, mens for andre blir det en stor finansiell påkjenning.

Utdanning skal i teorien være den tingen i samfunnet som gir oss alle de samme mulighetene til å nå frem i livet. Fortsetter dette, vil penger, ikke evner, være det som bestemmer hvilket studium du går på.

«Du kan holde på i mange år med å perfeksjonere snittet ditt for å komme inn på studier som for eksempel medisin», skriver innsenderen. Foto: Knut Egil Wang (arkiv)

Det finnes ingen enkel løsning på å endre systemet. Det må være en gradvis prosess, slik at det ikke blir urettferdig ovenfor dem som har brukt flere år på å sanke poeng. Noe av det første man bør gjøre, er å sørge for at førstegangsvitnemålet kan brukes så lenge man vil.

Hvis man kan bruke sitt originale vitnemål fra videregående lenger enn frem til året man fyller 21, vil flere kunne komme inn på studiet tidligere. De vil da ikke bli gående og vente på alderspoeng.

Jeg mener det er på høy tid at Kunnskapsdepartementet tar ansvar, og ser nærmere på både dagens poengsystem, søknadskvotene og karakterforbedrings-industrien.

Det trengs også strengere regler for det å ta opp igjen fag, og målet må være at unge skal lykkes – ikke å gjøre privatisteksamener til en lukrativ forretning.

Uten forandring vil høyere utdanning bli et stadig lengre ventespill.