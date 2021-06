Rett bruk av konkurranseutsetting gir bedre kommunale tjenester

Barnehagekjøpet viser at Bergen kommune ikke vil bruke private aktører for å bedre kvalitet og tilbud.

Manglende vilje til bruk av private aktører skyldes ofte mangel på kompetanse og evne til oppfølging, skriver Ove Trellevik (H). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Ove Trellevik Stortingsrepresentant og kommunepolitisk talsperson, Høyre

Bergen kommunes rekommunalisering av barnehager, som byrådslederen forsvarer, viser at Ap ikke vil bruke private aktører for å bedre kvaliteten og tilbudet. Mestrer du ikke å ha private leverandører og dra nytten av det, klarer du heller ikke lede offentlig ansatte til å bli gode.

Høyre er opptatt av at barnehagene skal være så gode at barn får en best mulig start og gode muligheter til å klare seg videre i livet. Et regjeringsoppnevnt utvalg som har utredet finansieringssystemet for private barnehager har nå lagt frem sin rapport.

Utvalget foreslår en finansieringsmodell hvor kommunene gis større frihet til å styre sektoren og utforme egne lokale regler for finansiering. Fordelene byrådet viser til, er således lite relevante dersom regjeringen følger opp utvalgets anbefalinger.

Konkurranse er sunt for å kunne gi brukerne best mulig tjenester tilpasset reelle behov og ønsker. Ved å kartlegge behov, vil konkurranseutsetting føre til at det offentlige får et mer bevisst forhold til den tjenesten som skal leveres.

For å lykkes trengs klare definisjoner rundt ytelsen og resultater. Brukerne må kjenne sine rettigheter dersom tjenesten er mangelfull, og det må etableres en klageordning.

Manglende vilje til bruk av private aktører skyldes ofte mangel på kompetanse og evne til oppfølging. Når offentlige oppgaver eller tjenester utføres av private, er det en fare for at det offentlige i praksis ikke lenger tar ansvar overfor brukerne. Slik skal vi ikke ha det. Kommunen har ansvar for de kommunale tjenestene uansett hvem som leverer disse.

Vi trenger offensive politikere som vil det beste for brukerne. Da trengs også godt lederskap. Håndterer en ikke private tilbydere, håndterer en heller ikke kommunal tjenesteproduksjon. Byrådet demonstrerer vel her at de ikke makter noen av delene.