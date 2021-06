Bedre kriminalomsorg for de mest sårbare

Vi må ta bedre vare på innsatte som sliter psykisk.

Regjeringen vil nedsette et offentlig utvalg for å utrede ulike modeller for oppfølgingen av innsatte, skriver Høyre-ministrene Bent Høie og Monica Mæland.

Bent Høie Helse- og omsorgsminister (H)

Monica Mæland Justis- og beredskapsminister (H)

Regjeringen la denne uken frem den nye stortingsmeldingen om kriminalomsorgen, hvor hensynet til de mest sårbare står sterkere.

En av kriminalomsorgens viktigste oppgaver er å legge til rette for at straffedømte kan tilbakeføres til samfunnet med gode muligheter til å leve et liv uten kriminalitet og bidra til fellesskapet.

Vi vet at god kriminalomsorg er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Ved å redusere tilbakefall, forebygger vi ny kriminalitet og sparer samfunnet for penger. Vel så viktig er troen på mennesker og mulighetene det gir dem til å bidra i samfunnet og skape mening.

Bent Høie og Monica Mæland lover å gå gjennom straffegjennomføringslovens regler om isolasjon, for å se om det bør foreslås lovendringer.

Balansen mellom straffehensynet og skjermingen fra samfunnet på den ene siden, og rehabilitering på den andre, kan være krevende. Særlig utfordrende blir det for innsatte som sliter psykisk. Uten god kriminalomsorg og tilgang til nødvendige helsetjenester, kan straffegjennomføringen bidra til å bryte ned i stedet for å bygge opp.

Regjeringen har de siste åtte årene gjort en rekke endringer i kriminalomsorgen for å tilpasse kapasiteten for straffegjennomføring til behovet, redusere soningskøen, styrke innholdet i straffegjennomføringen – og redusere bruken av isolasjon i fengsel.

Vi går nå gjennom straffegjennomføringslovens regler om isolasjon, for å se om det bør foreslås lovendringer.

En av forklaringene på isolasjonsproblematikken er bygningene som huser norske fengsler – ikke alle er like godt egnet. Regjeringen har derfor investert betydelig i å oppgradere bygningene, blant annet gjennom etableringen av nye Agder fengsel.

Kriminalomsorgen jobber også med å sikre at fengslene skal sørge for at alle innsatte får et minimum av kontakt med andre hver dag. Vi går også nå gjennom straffegjennomføringslovens regler om isolasjon, for å se om det bør

foreslås lovendringer.

Fellesskap kan bidra positivt til den innsattes rehabilitering. Lovens utgangspunkt er at innsatte så langt som mulig skal ha fellesskap med andre innsatte.

Det er ulike grunner til at mange innsatte har lite kontakt med andre innsatte. Noen fengsler mangler fellesskapsarealer, og noen innsatte er voldelige eller utagerende, og må derfor tas ut av fellesskapet. En del innsatte velger selv å avstå fra kontakt med andre.

Mange fengselsinnsatte har psykiske lidelser, psykisk utviklingshemming eller andre problemer som kan vanskeliggjøre deltakelse i aktivitet og fellesskap med andre innsatte.

Kriminalomsorgen opplever at stadig flere innsatte i fengslene har utfordringer som vanskeliggjør integrering i fengselsfellesskapet. Eksempelvis er det erfaring med at det kan være vanskelig å integrere personer som er dømt for seksuallovbrudd i fellesskapet.

Isolasjon kan medføre helseskade. Personer som allerede har psykiske lidelser er særlig sårbare for å utvikle slike isolasjonsskader. Sivilombudsmannen har påpekt at det er mye isolasjon i norske fengsler. Dette er også en utfordring norske medier, deriblant Bergens Tidende, har dekket og skapt engasjement rundt.

Kriminalomsorgen opplever også at det er mange innsatte i fengsel som har psykiske lidelser som ikke i tilstrekkelig grad får tilgang til utredning og nødvendig behandling under straffegjennomføring.

Det er spesielt krevende for kriminalomsorgen å legge til rette for aktivitet og fellesskap for innsatte med alvorlige psykiske lidelser, skriver innsenderne.

Dette er noe av bakgrunnen for at vi nå har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å etablere stedlige tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i alle fengsler.

Dagens situasjon er ikke bærekraftig. Spesielt gjelder dette soningsforholdene for innsatte med alvorlige psykiske lidelser, men som likevel ikke vurderes for innleggelse i døgnbehandling i psykisk helsevern. Det er spesielt krevende for kriminalomsorgen å legge til rette for aktivitet og fellesskap i fengsel for denne

gruppen.

Å havne mellom to stoler kan bli fatalt for den enkelte, krevende for institusjonen og svært uheldig for samfunnet. Det er behov for en grunnleggende gjennomgang av samarbeidet mellom kriminalomsorgen og psykisk helsevern.

Regjeringen vil derfor nedsette et offentlig utvalg for å utrede ulike modeller for oppfølgingen av innsatte med helsemessige forhold som vanskeliggjør en normal straffegjennomføring med aktivitet og fellesskap.

Ekspertutvalgets oppgave blir å utrede hvordan slike innsatte bør ivaretas. Dette arbeidet blir relevant både for kriminalomsorgen og for helsetjenestens utførelse av sine oppgaver.

Det endelige målet må være en kriminalomsorg som ivaretar alle, også de mest sårbare, og som slutter med endt soning. Slik blir norsk kriminalomsorg i stand til å gi innsatte en bedre start ved tilbakeføring til samfunnet – til en reell frihet med reelle muligheter.

Det gagner oss alle.