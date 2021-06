Bergen må tenke nytt om elsparkesykler

Kommunen har vært lydhør og ambisiøs, men jeg og flere andre er snart fristet til å si at nok er nok.

Konkurrenten Ryde vil ikke forholde seg til reglene som Voi og tre andre selskaper har godtatt: nattestenging, parkeringssoner og antallsbegrensning. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Christina Moe Gjerde Daglig leder i Voi

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Samarbeid med lokale myndigheter er et bærende prinsipp når Voi etablerer seg i nye byer, uavhengig om det er Berlin eller Bergen. Vi setter ikke ut en eneste elsparkesykkel før vi har vært i dialog med lokale myndigheter.

Transparent samarbeid med kommunen er en forutsetning for å få mikromobilitet til å fungere. Kommunen har kunnskap om lokale forhold, vi har kunnskap om et fremtidsrettet transportmiddel som bidrar til effektive transportsystemer.

Les også Ryde deltar likevel ikke på kommunens pilotprosjekt

Da vi etablerte oss i Bergen, forpliktet vi oss selvfølgelig til kommunens pilotprosjekt. Mikromobilitet var nytt for både kommune og innbyggere. Hvordan ville mobilitetstilbudet fungere i byen?

Bergen ville ha en prøveperiode med midlertidige reguleringer. Erfaringene skulle danne grunnlag for en mer permanent løsning med anbud på sikt. For operatørene, var dette en kostbar, men akseptabel modell.

Pilotprosjektet til Bergen kommune virker mot sin hensikt når en operatør velger å ikke forholde seg til spillereglene, skriver Christina Moe Gjerde. Foto: Voi

Pilotprosjektet gir Bergen viktige erfaringer med elsparkesykler. Ikke bare hvordan de løser noen av dagens transportutfordringer, men også hvilke reguleringer og infrastruktur som må være på plass for å få mikromobilitet til å fungere.

Som bonus får kommunen også verdifull erfaring med operatørsamarbeid, en forutsetning som legger til rette for at kommune og operatør fortløpende kan justere og tilpasse tilbudet. Tjenesten skal jo tross alt tilpasses hver enkelt by, ingen markeder er like.

Deltakelse i pilotprosjektet er en stor investering for utleieaktørene. Voi har faktisk gått med underskudd i Bergen siden november. Hvorfor er vi da egentlig med? Piloten gir Bergen et godt grunnlag for å utvikle et bærekraftig marked for mikromobilitet på sikt. Dessverre virker piloten mot sin hensikt når en operatør ikke vil forholde seg til spillereglene.

Vi har akseptert streng regulering fordi en samarbeidstilnærming lønner seg for alle parter – både kommune, innbyggere og operatører. Dessverre er ikke dette tilfelle lenger.

I motsetningen til Ryde må pilot-operatørene forholde seg til nattestenging, parkeringssoner og antallsbegrensning på elsparkesykler. Det blir som å løpe maraton med blysko mot en bloddopet konkurrent. På sikt tvinges pilot-operatørene, en etter en, til å legge ned drift i Bergen fordi underskuddet blir uhåndterlig.

Med ulike konkurransevilkår tvinges de øvrige operatørene på sikt til å legge ned drift i Bergen, mener innsenderen. Foto: Bjørn Erik Larsen

Når usikkerheten blir for stor, stopper investeringer i utvikling og innovasjon. Piloten skaper nå uforutsigbarhet, og overreguleringen tvinger deltakende operatører i knestående med et håp om at situasjonen blir bedre på sikt. Til syvende og sist går uenighetene ut over kommune og innbyggere.

Samarbeid er fremdeles veien å gå, men Bergen må tenke nytt. Med den endelige avgjørelsen til Ryde kan kommunen umulig stå med hendene i lommene så mye lenger.

Straks blir det vedtatt en ny lov i Stortinget som gir kommunen reguleringsrett, og da bør det settes et punktum for piloten, og fremskynde anbudskonkurransen som er planlagt i 2022.

Selv om elsparkesyklene har vært overregulert, har vi gjennom pilotprosjektet lært at Bergen vil satse på mikromobilitet. Vi har vært åpne og samarbeidsvillige, det har vi lyst til å fortsette med.

Kommunen har vært lydhør og ambisiøs, men jeg og flere andre er snart fristet til å si at nok er nok. Det handler om å gi og ta fra begge parter.