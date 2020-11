På høy tid å utfordre parforholdet som ideal for et godt liv

Svært mange av oss lever i konflikt med forventningene til parnormen.

«Å innrette seg i samsvar med parnormen fører til en stor mengde bekreftelse og anerkjennelse. Tenk på begeistringen til omgivelsene, når noen finner seg en kjæreste eller gifter seg», skriver Tone Hellesund. Foto: Shutterstock / NTB

Tone Hellesund Professor i kulturvitenskap, UiB

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Singelliv, hyppige skilsmisser, samboerskap og å leve i sammekjønnspar, er utbredt og i stor grad akseptert i vår tid. Likevel er normen at normale, oppegående, sunne og respektable voksne bør leve lange deler av voksenlivet i et parforhold.

I vårt samfunn ønsker de aller fleste seg et parforhold, og å være (evig) singel blir sett på som noe svært lite ønskelig. Avvik fra parnormen kan medføre skam- og mindreverdighetsfølelse, og utløse eksterne sanksjoner.

Disse kan komme som en direkte kritikk eller straff for avviket du representerer, eller som små og nesten umerkelige stikk i dagliglivet: Medlidende smil, hevede øyenbryn, eller et evig mas om du har funnet deg en kjæreste.

Nærmere 40 prosent av norske husholdninger består av kun én person. Likevel består parforholdet som målestokken for vellykkethet, ifølge Tone Hellesund. Foto: Privat

Les også Petter Snare: «Jeg vil ikke ha din respekt fordi jeg er homo. Jeg vil ha den respekt du skal gi til alle.»

Å innrette seg i samsvar med parnormen fører til en stor mengde bekreftelse, ros og anerkjennelse. Tenk på begeistringen til omgivelsene, når noen finner seg en kjæreste eller gifter seg.

Normene rundt intimitet og parforhold er med på å utforme vårt begjær og våre ønsker. De legger rammene for hva vi tenker er mulig, ønskelig og akseptabelt.

Kjell Frølich Benjaminsen og Erik Skjelnæs ble i 2017 det første homofile paret som giftet seg i en norsk kirke. Homofile par er i stor grad blitt innlemmet i forestillingen om det gode parforholdet, mener innsenderen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Vi møter disse normene både gjennom statlig politikk, lovverk og reguleringer, gjennom sosialpolitikk, skolens undervisning – og hverdagslivets relasjoner og praksiser med familie, venner, naboer og kollegaer.

Også gjennom film, magasiner og sosiale medier møter vi kulturelle forventninger, representasjoner og idealbilder av hva som er det gode, riktige og misunnelsesverdige livet.

Les også Innsender til Frode Thuen: – Det er på tide å innse at monogami ikke er for alle

I den nye boken «The Tenacity of the Couple Norm. Intimate citizenship regimes in a changing Europe» undersøker fire europeiske kollegaer og jeg parnormens posisjon i Bulgaria, Portugal, Storbritannia og Norge.

Vi ser på hvordan parnormen har utviklet og endret seg gjennom historien, og hvordan det oppleves å leve utenfor konvensjonelle familier i disse fire landene i dag.

Hva man tenker skal være grunnlaget for, og innholdet i, et parforhold, varierer selvsagt med tid og sted, men det ser ut til at det er ganske stor enighet om noen forventninger:

Romantisk kjærlighet i et monogamt forhold med bare to medlemmer, likhet i alder, klasse, etnisitet og utdanning, et langvarig, kanskje livslangt forhold. Partene bør bo sammen, ha sex og produsere barn.

Les også Saken vakte stor forargelse i Bergen i 1722: Da ektemannen kom hjem fra krigen, var konen gift og hadde barn med en ny mann

I noen av kontekstene vi har undersøkt, står fortsatt normen om at paret skal bestå av to med ulikt kjønn sterkt, altså heteroseksualitet.

Men i majoritetskulturen i Norge, for eksempel, har det skjedd enorme endringer på akkurat dette feltet de siste 20–30 årene. Nå blir i stor grad også lesbiske og homofile par innlemmet i forestillingen om det gode parforholdet.

Det profilerte paret Kim Friele og Wenche Lowzow inngikk partnerskap i Oslo rådhus i 1993. Foto: Trygve indrelid / Aftenposten / NTB

I løpet av de siste tiårene har det også dukket opp grupper som tar til orde for polyamori (flere kjærlighetsforhold samtidig) og aseksualitet som akseptable livsformer. Foreløpig fremstår dette som ganske marginale røster, til tross for at veldig mange av oss kanskje har flere partnere, eller lever i forhold uten sex.

Arrangerte ekteskap er normen i noen grupper i samfunnet. Selv om arrangerte ekteskap regnes som «feil» av majoritetssamfunnet, vil en del hevde at dagens nettdating, med sine lister over godtatte utseender og egenskaper, i stor grad fremstår som «fornuftsekteskap». Vi har TV-serier som «Gift ved første blikk», der det foregår arrangerte ekteskap i en veldig bokstavelig forstand.

De single deltakerne i TV-serien «Gift ved første blikk» har prøvd stort sett alt for å finne kjærligheten. De har sagt ja til å bli hjulpet av eksperter, og deretter gifte seg med en de aldri før har møtt. Linn og Kristoffer deltok i den sjette sesongen. Foto: TV Norge

Nesten 40 prosent av norske husholdninger består nå av en person. Og en lang rekke av dem som faktisk lever i parforhold, lever ikke i tråd med parnormen.

De har kanskje ikke sex, de er kanskje ikke monogame, de bor kanskje ikke sammen, eller forholdet er kanskje ikke basert på romantisk kjærlighet.

Les også Når bonusbroren er sønnen til kjæresten til mammas ektemann

Det er altså en svært stor andel av oss som lever i konflikt med parnormen og dens innhold, og dette er jo noe av det paradoksale: At parnormen i så sterk grad består som et ideal og en drøm, selv om tiden går, og samlivsformer, religionens stilling og juridiske reguleringer har endret seg dramatisk.

Det er på høy tid at parnormen blir skikkelig utfordret som eneste målestokk for et vellykket og godt liv.