Ulrik Eriksen glemmer historien når han mener at vi ikke har noe å takke Fritz Rieber for.

Fritz Rieber var visjonær og handlekraftig, mener Ingelin M. Hoff Larsen. Her er Rieber og daværende kronprins Harald under åpningen av Arboretet på Milde. Foto: BT-ARKIV

Ingelin M. Hoff Larsen Loddefjord

Forfatter Ulrik Eriksen frikjenner politikerne totalt, når han i BT 7. november spør om Fritz Riebers bidrag til byutviklingen er noe Bergen bør takke ham for.

«I løpet av tre tiår gikk Bergen fra å være en av Norges mest kompakte og gangbaserte byer, til å bli den mest utflytende og bilbaserte», skriver Eriksen.

Han gir Fritz Rieber og bilene skylden for mangt. Men etter krigen var ikke byen lenger en «gå-by». Store deler av Nordnes og flere områder rundt Vågen var ødelagte etter eksplosjonen i 1944. Derfor bygget man utenfor bykjernen – langs trikkelinjen mot Minde og mot Landås.

Likevel – til ut på 1960-tallet var bolignøden i Bergen stor. Det fantes ikke muligheter for unge å flytte. Når de giftet seg, måtte de bo på ett rom hos foreldre – dette i den store babyboomens tid.

Først da storutbyggingen på Landås var ferdig og noe senere utbyggingen i Åsane og Loddefjord, løsnet det. Men Bergen sentrum var fremdeles «byens navle».

Ulrikstunnelen forkortet Bergensbanen og ga Arna en forstadsbane som tok dem inn til sentrum på få minutter. Rieber fikk bygget tunnelen, som åpnet i 1964. Foto: Rune Meyer Berentsen (arkiv)

«Fra å være en by omtrent uten biler frem til slutten av 1950-tallet, økte bilantallet raskt i takt med desentraliseringen og skinnefjerningen», skriver Eriksen.

Selvsagt var det få biler frem til 1959! Før det måtte man søke om kjøpetillatelse for bil og begrunne hvorfor man trengte den. Som så mye annet på den tiden var bil en luksus som ikke kunne prioriteres, fordi man måtte gjenoppbygge landet etter krigen. I 1959 ble bilkjøp frigitt, derfor økte antallet.

Vi kan være enige om at byen på 1970-tallet holdt på å kveles av biler, men var det Fritz Riebers feil?

Bergens topografi er slik at man etter hvert måtte bak byfjellene for å skaffe nok boliger, til Åsane og Loddefjord fra andre halvdel av 1960-tallet. Tidlig på 1970-tallet, da politikerne snakket om bedre veier til Åsane og Loddefjord, skrev mange under på ønsket om bane i stedet. Men vi ble ikke hørt.

At Fritz Rieber støttet veiutbygging og bil, stemmer sikkert. «Hele verden» holdt på bilen den gangen, og næringslivet kunne ikke bruke buss eller bane. Den økte biltrafikken til Nesttun må man imidlertid legge skylden på Stortinget for.

Som Eriksen skriver, vedtok man med liten skrift at Nesttunbanen skulle nedlegges når Ulrikstunnelen var ferdig. Med tanke på Bergensbanens videre historie – ville vi hatt en Ulrikstunnel hvis vi skulle ha ventet på staten og NSB?

Se bare på hvordan det har gått med Ringeriksbanen.

Fritz Rieber var visjonær og handlekraftig. Vi fikk Eidsvågstunnelen, Puddefjordsbroen og Ulrikstunnelen takket være ham.

Puddefjordsbroen hadde politikere diskutert og planlagt i rundt 50 år. Rieber satte i gang. De 30 ørene (nåtidens 13,50 kroner) ble innkrevd til broen var nedbetalt. Da fikk kommunen den gratis – og begynte straks å kreve videre bompenger. Det samme skjedde med Eidsvågstunnelen.

Fritz Rieber fortjener fremdeles å kalles en av Bergens store helter. Klandre ham ikke for at han – på tross av sin fremsynthet – også var en mann av sin tid.