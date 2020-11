Black Friday bør avlyses i år

Kjøpefesten blir en fest for viruset.

Black Friday medfører stor risiko for superspredning og klyngeutbrudd av koronaviruset, skriver professor dr. med. Bjørg Marit Andersen. Bildet er fra Black Friday i Vestby i 2017. Foto: Lise Åserud / NTB

Bjørg Marit Andersen Professor dr.med. i hygiene og smittevern

Det nærmer seg årets store kjøpefest, Black Friday, 27. november. I en slik setting står og går folk i kø på kjøpesentre og i butikker, tar i de samme ting og tøy og hiver seg over de mange gode og billige funn i konkurranse med andre.

Det blir nært, tett, «pust og pes» og mye kontakt via hender, klær og gjentatt håndtering av hver ting av mange personer, ofte i overfylte lokaler.

Bjørg Marit Andersen, professor dr. med i hygiene og smittevern, ber handelsnæringen avlyse Black Friday. Foto: Privat

Som kjøpefest i butikker, kan Black Friday medføre stor risiko for superspredning og klyngeutbrudd av koronaviruset.

Slike utbrudd beskrives som de tre C-er: «closed spaces, close contacts and crowds»; det vil si bygninger og små rom med dårlig ventilasjon, personer i nær kontakt med hverandre og overfylte lokaler.

Viruset smitter via kontakt og dråpesmitte, og derfor rådes vi til å holde én meters avstand til hverandre.

Dette tiltaket er imidlertid ikke nok, siden viruset også smitter via luft - 5 til 16 meter fra en smitteførende person - og er levende til stede i luften i 16 timer eller mer.

Uten luftsmittetiltak har viruset fått en slik enorm smittespredning i hele verden. Mange smittede med eller uten symptomer – særlig barn og ungdom – skiller ut viruset i millionmengder fra utpust, og smitten spres videre gjennom luften.

Dette er vist både i tekniske forsøk, dyreforsøk og rundt pasienter med smitte, sist av John Lednicky ved Universitetet i Florida. Han fant virus svevende som aerosol i luften 4,8 meter fra pasienten.

En rekke studier viser at viruset lever mange dager i miljøet og på ting, klær og utstyr, skriver Bjørg Marit Andersen. Foto: Lise Åserud / NTB

Viruset har lang overlevelse i miljø og på utstyr. Dette kan også føre til en «fest» for koronaviruset, som under slike forhold får enestående stor rekkevidde. En rekke studier viser at viruset lever mange dager i miljøet og på ting, klær og utstyr.

En studie publisert 21. oktober i Journal of Hospital Infection, viser at koronaviruset lever stabilt i miljøet i minst syv dager på plast, stål, glass, stentøy, treverk, hansker og munnbind, og fire–fem dager på tøy og papir.

Rundt personer med smitte påvises det store mengder levende koronavirus på vegger, utstyr, tak og i ventilasjonskanaler – til tross for godt ventilerte rom.

En annen studie, publisert 7. oktober i Virology Journal, viser at viruset overlever ved 20 grader i minst 28 dager på glass, stål, vinyl, papir og liknende, og opptil syv dager på bomullstøy.

En ubegrenset kjøpefest som Black Friday er en risiko. Resultatet kan dessverre bli en stor nedtur og en svart periode for mange med smitte, sykdom, isolasjon og karantene.

Hvert utbrudd utløser dessuten særlig stor risiko for spredning til eldre og personer med nedsatt infeksjonsforsvar.

Koronautbruddet er nå så stort at dagens smitteverntiltak ikke stopper epidemien. Det er fare for at vi raskt kommer over i en fase med diffus spredning, som er mye vanskeligere å takle enn dagens situasjon.

Derfor bør hele eller deler av landet stenges ned inntil nysmittetallet kommer under 10 pr. dag. Derfor bør Black Friday avlyses over hele landet i år.