Det er dialog vi trenger.

Jana Midelfart Hoff Fylkespolitiker Vestland Høyre

For min generasjon, og kanskje kulturredaktør i BT Frode Bjerkestrands også, forbindes «fuck the police» med sangen «Fuck tha police», som kom i 1988 med den amerikanske gruppen NWA.

NWA hadde røtter i Compton, en by i Los Angeles County, kjent for stor fattigdom, høy kriminalitet og etniske motsetninger. Sangen og albumet den var på, var nyskapende fordi de omtalte dette, og brukte et tøft språk for å beskrive tøffe liv.

Det som en gang var et viktig apropos, synes det imidlertid å ha gått inflasjon i: Enhver gangsterrapper over hele verden med respekt for seg selv, skal si det samme minst en gang eller flere i løpet av samme seanse. Det høres også fra talerstoler, blant annet her i Norge.

Kulturredaktøren skriver at «politiet skal tåle å høre ukvemsord rettet mot seg når det kommer fra scene eller sal, når ordene er en del av det kunstneriske uttrykket eller artistens image». Mon det?

I Norge har folk flest et positivt forhold til politiet. Politiet regnes som en garantist for lov og orden, men også som en hjelper. Ubevæpnet, synlig politi åpner for nærhet og dialog.

Politifolk i Norge er, i motsetning til amerikanske kolleger, høyt utdannet. De har trening i å løse konflikter på laveste nivå.

Det er likevel en svært tøff jobb, hvor man kontinuerlig opplever krysspress mellom det å skulle være lovens håndhever, megler, omsorgsperson og grensesetter. Det siste man da i tillegg trenger, er import av andre lands problemer, og at det hisses opp til forakt overfor en yrkesgruppe som ikke har fortjent det.

I alle deler av det norske samfunnet er rasisme en utfordring vi hele tiden må jobbe med. Politiet er intet unntak. Men det legitimerer ikke å skjelle ut en hel yrkesgruppe under dekke av «kunst», og mest av alt for å tjene penger.

En ting er artisten som med fullt overlegg sier det. En annen ting er fansen som mottar budskapet, og hva det gjør med dem. Sian-demonstrasjonene synliggjorde nettopp det. Motdemonstranter tok sinnet ut på politiet.

«Fuck the police» fyrer opp under det noen beskriver som «amerikanske tilstander». Men dette er Norge. Ikke problemfritt, men absolutt ikke USA hva politi og konflikter i befolkningen angår.

Denne uken ble det avdekket en del høyreekstreme nettverk innenfor noen politietater i Tyskland. Det mest tankevekkende var at det viser seg at en god del av medlemmene i disse, har blitt radikalisert i løpet av sin tjeneste.

Det spekuleres i om årsaken kan være at det i tillegg til å ha en stadig mer krevende jobb, også gjør noe med en psykisk når man utsettes for en stadig mer fiendtlig offentlighet – og at dette kan føre til en uheldig og destruktiv «oss mot dem»-tankegang.

Provokasjoner er tidens trend, slik som «fuck the police». Men det er dialog vi trenger. Derfor må politiet kunne reagere.

Vi trenger at befolkning og politi er på samme lag, og snakker med – ikke om – hverandre.