Jeg tester meg ofte, det er det eneste etisk riktige å gjøre

Veilederen for smitte gir ikke lærere og elever realistisk beskyttelse.

Å undervise med munnbind er lite realistisk. Men når regjeringen ikke bevilger nok ressurser til små nok grupper og mange nok rom, må jeg selv ta ansvar ved å teste meg og bruke munnbind på folketett kollektivtransport, skriver lektor Christian Lomsdalen. Foto: Privat

Christian Lomsdalen Lektor, humanist, og far

Jeg tester meg for korona cirka en gang i måneden, fordi det er det eneste etisk riktige å gjøre når regjeringen og utdanningsdirektoratet ikke sikrer lærerne trygge arbeidsforhold.

Som lærer på videregående har jeg ansvar for tre klasser på mer enn 30 elever og en klasse med 16 elever. En av klassene er en programfagsklasse, så den har elever fra de fleste av skolens klasser, fra både VG2 og VG3. Det er mange nærkontakter i løpet av en fjortendagersperiode.

Utdanningsdirektoratets veileder for smittevern i skolene innebærer lite, til ingen, realistisk beskyttelse for meg som lærer og for elevene. Smittevernmessig hjelper det ikke at elevene skal holde en meters avstand utenfor klasserommet, når enmetersregelen ikke gjelder inne i klasserommet.

Ikke at enmetersregelen utenfor klasserommet heller kan sies å være realistisk. Dette forsterkes ytterligere av at man i videregående i realiteten har fjernet rødt fra trafikklysmodellen, det er ikke lenger noen forskjell på gult og rødt for videregående skole.

Man snakker om at småbarn smitter i liten grad. Det kan så være. Men elever fra og med ungdomsskolealder begynner å bli ganske store, og mine elever på videregående er pr. definisjon voksne.

Barn som er eldre enn seks år og reiser med fly, må ha på seg munnbind. Likevel skal de ikke ha noen ytterligere tiltak når de oppholder seg i nærkontakt med 15–30 andre mer enn 20 timer i uken.

En kunne foreslå at jeg skulle undervise med munnbind, men det er ikke realistisk å gjennomføre. Det blir ikke god undervisning, og er pedagogisk svært vanskelig. Sykepleiere og annet helsepersonell som også er i frontlinjen kan ha beskyttelsesutstyr. Det er svært vanskelig for oss lærerne.

Når Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ved Guri Melby og Bent Høie ikke tar ansvar for lærerne sine ved å besørge nok ressurser til små nok grupper og mange nok rom, så må jeg gjøre det eneste etisk riktige.

Jeg tester meg for korona ved ujevne mellomrom, selv om jeg ikke har noen symptomer, ikke har vært på utenlandsreise, og heller ikke har vært i nærkontakt med kjente smittede.

Rett og slett fordi at det å vaske hender, bruke munnbind på folketett kollektivtransport og ta koronatest, er det jeg som lærer kan gjøre for å beskytte elevene mine når jeg likevel må omgås dem på den måten jeg må.

