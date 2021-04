Arrogant angrep på religion

Bekymringsfullt innlegg fra religionslærer.

Tro og vitenskap utelukker ikke hverandre, skriver Magni Orheim Stoveland. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Magni Orheim Stoveland Pensjonist og tidligere universitetslektor, Erdal

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Religion er gammeldags», hevder Elin Sebjørnsen i BT 14. april, og mener at utdannelse og opplysning erstatter religiøs tro. Det er både ignorant og arrogant.

Å bekjenne seg til vestlig-kulturell, akademisk sekularisme er så sin sak, det har hun full rett til. Men en så eksplisitt overlegen holdning til religiøst troende er på grensen til forakt.

Les også Innlegget hun svarer på: «Håpløst gammeldags å tviholde på kristendom»

Tro og vitenskap utelukker ikke hverandre, de er heller utfyllende. Når vi mennesker er ute «i nordavinden» og vanskeligheter, tenker vi ikke på hvor fantastisk vitenskapen er, men på det som betyr noe i livet vårt, som tilhører andre dimensjoner, det kan kalles tro, håp og kjærlighet. Religiøst troende er like kunnskapstørste og glad i aviser og dokumentarer som sekulære.

Magni Orheim Stoveland mener det er oppsiktsvekkende at en religionslærer har slike holdninger til temaet hun underviser i. Foto: Privat

Universitetenes røtter var klostrenes kunnskap og bibelstudier. Tidligere biskop og professor Per Lønning hadde doktorgrad i både filosofi og teologi. Det er mange kirkegjengere med sekulære doktorgrader. En kommer ingen vei med denne myten at religion fremmer dumskap mens sekulær livsholdning fremmer «kunnskap». Der er grums og dumhet både hos sekulære og religiøse. Men vi er enige om at kunnskap kan forhindre mye dumskap.

Det bekymrer meg mest at Sebjørnsen skriver dette som lærer i religion, samfunnsfag og etikk. Vi forventer at en gymlærer brenner for gym og en engelsklærer for engelsk. Det blir rart og feil om engelsklæreren hevder at egentlig burde engelsk forsvinne.

Men Sebjørnsen underviser altså i religion som hun mener er bare dumt og ikke har livets rett. Det er oppsiktsvekkende. Lærere som tenner og engasjerer elevene, er selv tent og engasjert.

Sebjørnsens holdning blir svært problematisk for elever med kristen og annen religiøs bakgrunn. Og stikk i strid med hennes ønsker, vil hennes syn fremme at friskoler med kristen/religiøs forankring får økt oppslutning. For så viktig er tro.