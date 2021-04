Kvar er fotballen på veg?

Eg takkar skaparen for at heimleg liga er for dårleg til å vere nokon truverdig pengemaskin.

Storklubbar som Tottenham og Liverpool skal no bli enda større og mektigare, skriv innsendaren. Her frå Champions Leage-finalen i 2019. Foto: TOBY MELVILLE / NTB

Øystein Monsen Eksilbergensar i Ås

Det er mest så ein kan lure om dagen. Eit knippe eigarar har sett seg saman og meisla ut eit forslag om ein ny sportsliga som ikkje skal kvalifiserast for, og som ein ikkje kan falle ut av – i alle høve ikkje av di ein er dårleg på fotball.

Samstundes førebur vi oss på VM i eit land der det ikkje eigentleg går an å spele fotball, slik at spelet må tilpasse seg.

VAR, Qatar, Superliga – det heile føyer seg inn i eit mønster der fotballen ikkje hovudsakleg sjåast på som idrett, men som investeringsobjekt. Utviklinga er ikkje ny. Eg er etter kvart gammal nok til å hugse då Glazer-familien tok over Manchester United, då ein russisk oligark gjorde Chelsea til ein toppklubb og då diverse slavedrivande gulfstatar kjøpte seg rett inn i stovene våre på same vis.

Truleg må vi heilt attende til 1992, og danninga av det moderne fotballsystemet, for å finne roten til skiten.

UEFA og dei nasjonale fotballforbunda har protestert kraftig mot superligaplanane, men dei har redd si eiga seng her – dei har også godteke at fotballen er der for å tene pengar for dei som er innanfor, og over år har dei lagt opp til at dei store klubbane skal bli enda større og mektigare.

VAR, Qatar, Superliga – Øystein Monsen meiner det heile føyer seg inn i eit mønster. Foto: Privat

Det er mest så ein vert freista til å gjere eit breiare politisk poeng av dette med ulikskap og samling av makt og pengar.

Den fotballen eg er glad i, er ikkje eit investeringsobjekt som skal ha ein prosent kvartalsvis avkastning. Den fotballen er uføreseieleg og frustrerande. No må nok vere nok. Også norske supporterforeiningar til dei klubbane det gjeld må kome på banen, før dei blir heilt avmektige.

Eg takkar skaparen for at heimleg liga er for dårleg til å vere nokon truverdig pengemaskin. Heia Brann! Takk for at dokker er så middelmåtige.