Garnes – Midttun kan bli en av landets flotteste sykkelveier

Skal man få fart på sykkelbruken, bør fredning av den gamle jernbanestrekningen oppheves.

Togentusiastene bør være glad for at strekningen igjen kan bli en effektiv og miljøvennlig transportåre, skriver Petter Kirkefjord. Foto: Helge Sunde (arkiv)

Petter Kirkefjord Laksevåg

I forbindelse med det grønne skiftet og fokus på sykkel som miljø og helsemessig gunstig, bør den gamle jernbanestrekningen Midttun – Garnes bygges om til gang- og sykkelvei. Strekningen er i dag fredet.

Skal man få fart på bruk av sykkel, bør man ta grep og oppheve fredningsvedtaket. Det gir ingen mening at et så stort areal skal ligge mer eller mindre brakk til evig tid, med den begrunnelse at det en gang gikk tog der.

Heller ikke er det et godt nok argument at det enkelte søndager på sommeren går et veterantog. Togentusiastene bør være glad for at nevnte strekning igjen kan være en effektiv og miljøvennlig transportåre, slik den var ment å være.

Bygges det sykkelvei, vil byen få en av landets flotteste sykkelveier, som går forbi elver, vann, fjord og fjell. En attraksjon i seg selv.

Forholdene for syklister og gående i Grimesvingene er under enhver kritikk, mener innsenderen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Store summer brukes på sykkelveier, jf. sykkeltunnelen Minde – Fyllingsdalen, og Kronstad – Møllendal, som for øvrig er del av den samme toglinjen. Strekningen Hop – Fjøsanger er for lengst bygget om til sykkelvei, og fungerer utmerket. Fordelen ved strekningen Garnes – Midtun er relativt lave kostnader ved ombygging.

Forholdene for syklister og gående på strekningen er under enhver kritikk, jf. Grimesvingene. Ansvarlige myndigheter bør vise handlekraft og ta til fornuft. Bevar gjerne veterantog og bygninger. Fortell historien.

Men ikke la gamle minner og nostalgikere hindre en nødvendig utvikling, til beste for folkehelse, miljø og trafikksikkerhet.