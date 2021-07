Kvifor er naturfag mindre viktig i Noreg enn i nabolanda?

Norske ungdomsskuleelevar har over 50 timar mindre naturfag i året enn i Finland.

Er naturfag mindre spennande for norsk ungdom enn for andre? Sjølvsagt ikkje, skriv Josef Thingnes. Foto: Sonya illustration / Shutterstock / NTB

Josef Thingnes Førsteamanuensis, avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold

Viktigheita til eit fag kan målast i kor mange timar som vert sett av til faget i skulen. Ser ein på resultata frå den internasjonale TIMMS-undersøkinga, er det tydeleg at det er dårlege kår for naturfag i norsk skule.

På barnetrinnet er det internasjonale snittet 75 timar naturfag i året, mot 65 timar i Noreg. Når dei kjem til ungdomsskulen, vert skilnaden til andre land enno større: Det internasjonale snittet er 138 timar naturfag, medan vi i Noreg berre set av 88 timar.

I Noreg er det lågare timetal i naturfag enn i våre naboland, både for barnetrinnet (til v.) og i ungdomsskulen. Foto: TIMMS (2019)

Forsking har lenge vist at det er samanheng mellom læraren sitt utdanningsnivå i fag og fagdidaktikk og elevane sine prestasjonar. Dermed kan ein heve resultata i eit fag ved å sikre at lærarane har god utdanning.

I Noreg, viser TIMMS-undersøkinga at det er ein signifikant lågare andel av naturfaglærarane som har spesialisering i naturfag, samanlikna med dei andre nordiske landa. Skilnaden er tydlegast på ungdomstrinnet.

Prosentandel lærarar med spesialisering i naturfag på ungdomsskulen er langt lågare i Noreg enn i Finland og Sverige. Foto: TIMMS (2019)

Kva så med norsk etter- og vidareutdanning i naturfag i høve til dei andre landa som er med i TIMSS? Her er svaret enno tydlegare: I alle dei sju områda som er undersøkt, ligg Noreg langt under det internasjonale snittet.

Andel norske ungdomsskulelærarar som har deltatt i etterutdanning i naturfag, samanlikna med internasjonalt gjennomsnitt Foto: TIMMS (2019)

Samanfatta, vi har lågare utdanna naturfaglærarar, vi manglar systematisk etter- og vidareutdanning, og vi har mange færre timar til naturfag gjennom heile grunnskulen.

Det er altså ikkje noko rart at norske ungdomsskuleelevar gjer det dårlegare enn gjennomsnittet og svært mange dårlegare enn sine nordiske jamaldringar i naturfag. Det er tvert imot ein naturleg konsekvens av medvitne val. Naturfag er ikkje sett som allmenndanning i Noreg.

I TIMMS-undersøkinga kjem ein fram til gjennomsnittleg poengsum for naturfagdugleik blant nordiske elevar. Foto: TIMMS (2019)

Kvifor er det slik? Er ikkje teknologiforståing viktig for norsk økonomi? Er kunnskap om kropp og helse mindre viktig for nordmenn enn andre? Er kunnskap om verdsrommet mindre spennande for norsk ungdom enn for andre?

Nei, sjølvsagt er det ikkje slik. Eg trur desse nytteargumenta er like sterke i Noreg som andre stadar. Mitt inntrykk er at vi i Noreg berre ser naturvitskapen som eit nyttefag og ikkje som det filosofiske grunnlaget for korleis vi ser på verda og oss sjølv.

Finst det liv andre stadar? Kva er det vi ser når vi ser på nattehimmelen? Kvifor opplever vi klimaendringar? Dette er interessante spørsmål som naturvitarar jobbar med. Ikkje fordi dei er nyttige, men fordi dei er viktige for oss som menneske.

Vi treng strengare krav til naturfagleg utdanning for dei som underviser, skriv førsteamanuensis Josef Thingnes Foto: Rhona Thingnes

Det er mange ordningar og tiltak som er meint å bøte på problemet. Den naturlege skulesekken, den teknologiske skulesekken og realfagskommunar er nokre fine tiltak.

Men det er ikkje hjelp i å bøte ei bukse som er for kort.

Vi treng strengare krav til naturfagleg utdanning for dei som underviser, og ei systematisk og varig ordning for etter- og vidareutdanning. Og ikkje minst treng vi å heve timetalet for norske elevar til det internasjonale snittet.

Dersom vi ser oss sjølv som ein naturelskande nasjon som skal leve av eigen hjernekraft i framtida, lyt vi sette ambisjonen enno høgre.