Å miste nattesøvnen

Thor Haakon Bakke (MDG) mister nattesøvnen av helt andre grunner enn sin politiske motstander. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Sylvi Listhaug mister nattesøvnen av å tenke på at MDG vil gjøre et godt valg.

Jeg mister nattesøvnen av å tenke på klimaendringene.

Noen sover dårlig av å tenke på mindre bilkjøring og dyrere drivstoff.

Andre sover dårlig fordi de frykter at elven utenfor huset sitt skal flomme over.

Frp-lederen sliter med å sovne når hun tenker på CO₂-avgift og vern av havet.

Folk i Stillehavet og USA kan ikke sove hjemme. De må ta med sengene sine og flytte fordi havet stiger.

Sylvi Listhaug bak rattet på en dieselbobil under årets valgkamp. Foto: Ørjan Deisz

Den tidligere innvandringsministeren sover ikke når hun tenker på at det kan bli mer innvandring.

Jeg sover dårlig når jeg tenker på de millionene av medmenneskene våre som på grunn av menneskeskapte klimaendringer vil bli drevet på flukt.

Listhaug trenger sovemedisin fordi noen gater stenger for privatbiler.

Men med mindre støy og bedre og renere luft så sover bergenserne bedre.

Listhaug mister nattesøvnen av å tenke på at hun og andre kanskje må forsake noe de har i dag for at andre skal få det bedre.

Jeg sover bedre når jeg tenker på de unge som stemmer grønt for en bedre fremtid for seg selv og de som kommer etter dem.

Vår tidligere justisminister sover dårlig av å tenke på en likere og mer rettferdig verden hvor vi i større grad deler godene og byrdene.

Jeg sover dårlig når jeg tenker på at Norge, som et av verdens rikeste land, et land som har blitt rikt på å forurense og eksportere klimagasser, ikke skal bidra til å løse vår tids største utfordring og viktigste solidaritetssak.