Vi kan ikke være i mot alt som gir jobber

DEBATT: Ap mangler kanskje ikke selvtillit, men de mangler gode løsninger.

ABSURD: For noen er løsningen å ha høye målsettinger, men si nei til all industri og aktivitet som kreves for å oppnå målsettingene. Av og til kan det bli absurd, skriver Tom-Christer Nilsen (H). Foto: Vegar Valde

Tom-Christer Nilsen Stortingskandidat, Høyre Hordaland

Publisert 27. februar 2019







Det er en velkjent teknikk å sette merkelapper på motstanderen når en ikke har argumenter. Eigil Knutsen viser at han kan det i sitt innlegg i BT 25. februar.

Vi kan ikke bare være mot alt som gir konkrete, håndfaste jobber i dag, og erstatte det med kun luftige målsettinger. Vi skal være ambisiøse, men vi må samtidig ha arbeidsplasser og inntekter til velferdssamfunnet.

Drømmer, visjoner og mål er lette å ha, men kan være vanskelige å realisere. Da er spørsmålet like enkelt som dramatisk: Skal vi først slutte med det som gir oss inntekter og arbeidsplasser, for å håpe at drømmene, visjonene og målene blir virkelige? Hvor mange skal gå arbeidsløse hvor lenge mens de venter på at drømmen skal bli virkelig?

Svaret er åpenbart at vi må ha en gradvis omstilling, og at vi ikke kan slutte på dagen med vår olje og gassindustri. Svaret er i noen tilfeller at vi må akseptere at ikke alt vi driver med bare har positive ringvirkninger. Skal vi ha grønt skifte trenger vi kobbergruver. Skal vi bort fra fossil trenger vi vann- og vindkraft. Skal vi redusere klimaavtrykket fra maten vi spiser, trenger vi havbruk.

Jeg håpet på at Knutsen skulle komme med noen reelle argumenter i debatten. Nei, skuffende nok satt merkelappene løst. Han påsto at Høyre manglet selvtillit, og at vi minnet om Ulrik i parterapi.

Knutsen nevner at vi er på vei mot utslippsfri aluminium. Problemet er at dette ikke skjer uten kraft. Kraften blir heller ikke til uten noe form for naturinngrep. Vi kan ikke si nei til vannkraft og vindkraft og samtidig ja til aluminium. Vi kan derfor heller ikke si nei til kobberutvinning, fordi de ledningene som skal frakte kraften og de generatorene som skal omdanne vind og vann til elektrisk kraft må ha kobber.

Så hva gjør vi da? Da presenterer Knutsen løsningen«halvere utslippene og doble verdiskapningen». Vel, det går ikke uten elektrisk kraft. Kraft og kraftoverføring krever kobber. Det er et prakteksempel på en luftig målsetting.

For noen er løsningen å ha høye målsettinger, men si nei til all industri og aktivitet som kreves for å oppnå målsettingene. Av og til kan det bli absurd. Som når Ap sier ja til utenlandskabler for å redusere globale utslipp og erstatte fossil med el i våre naboland, men nei dersom utslippsreduksjonen skjer i regi av private.

Politikken er full av dilemmaer. Vi arbeider er en kraftig satsing på å finne nye, teknologiske løsninger, men vi setter ikke folk på døren før løsningen er der. Dag for dag lykkes vi med det, og nye løsninger settes i verk. Derfor tror vi de målsettingene vi har, som nå er verdens mest ambisiøse på klima er, er realistiske.

I mellomtiden må folk ha arbeid, og samfunnet ha inntekter. Ingen av disse ideene er gratis å utvikle. Aps løsning har hittil vært å legge mer skatt på de bedriftene som skal utvikle løsningene, slik at de har mindre penger til å utvikle dem.

Ap mangler kanskje ikke selvtillit, men de mangler gode løsninger.