Ikke bli en av de som bare søker bekreftelse.

Offentligheten er skummel for kvinner og kul for menn. Det er sånn, ikke sant?

For kvinner kosepreiker i sosiale medier og lukkede grupper på Facebook, mens menn debatterer. Det er iallfall det som er den offentlige varianten av sannheten. Og kanskje ikke så feil.

Når debatterte du sist, helt åpent og offentlig?

Kvinner er mer trygghetssøkende, og trenger mer støtte enn menn ofte gjør. Menn har mindre å tape. De legger ikke sin sjel i hva de mener, de skiller mellom saken og seg selv, og de opplever derfor ikke å bli angrepet som person eller som kjønnet individ, slik mange kvinner opplever.

Og denne opplevelsen er ikke så halvgal som man lett kan tro. For det er liksom helt legitimt å dra inn utseende og andre personlige, irrelevante ting når det kommer til kvinner som mener feil saker, eller bare mener noe.

For mange trakasserende menn er en kvinnes ytringer i offentligheten nok til å hamre løs på tastene. Det er utrolig provoserende for noen at kvinner ikke holder kjeft. Spesielt dersom hun er vakker eller ikke ser helnorsk ut.

Menn har ofte ikke meningene knyttet til hvem de er, men det opplever jeg at kvinner har. Det blir fort personlig med kvinner, og mindre saklig distanse.

Det spekuleres og rotes oftere opp i de personlige motivene for å mene det man gjør som kvinne, og det gjelder både fra andre kvinner og fra menn. Det er sjelden jeg ser at menns privatliv og bakgrunn trekkes frem som relevant i en debatt. Men når en kvinne uttaler seg, forstås det veldig ofte på bakgrunn av hennes privatliv. Og ikke på et saklig, ikke-personlig nivå, som gjenkjenner en god debattkultur.

Jeg tror kvinner tar offentlige debatter for seriøst, som om det er livsviktig å ha rett, ikke ta feil eller kunne alt.

Kvinner må drite mer i det, ikke ta debatten eller seg selv så høytidelig. De må kaste seg ut i det, og tenke at en faktisk ikke trenger å svare på alt eller følge opp alt.

Hvis lukkede kvinnegrupper kan få flere kvinner til å tørre å mene offentlig, er det bra. Men kanskje det er lurt å ta med et kritisk blikk inn og tøffe seg opp til å ta steget utenfor boksen.

Ikke bli en av de mange som bare søker bekreftelse og takker nei til enhver utfordring.