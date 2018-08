Kundene behandles som idioter.

Psykologi kan brukes på så mange måter. Ikke minst i forhold til tall. Legg merke til prisene i supermarkeder eller i hvilke som helst andre butikker.

Vi – kundene – betraktes tilsynelatende som idioter som kan manipuleres etter prissetternes ønsker.

Det gjelder alt fra brødpriser til kostbare elektriske apparater og klær. I skrivende stund sitter jeg med den siste handlelisten foran meg. Det er en kassakvittering for 24 produkter – inklusive oppvaskmiddel, brød, juice, såpe, toalettpapir, yoghurt og en rekke andre produkter.

Hvert eneste produkt ender uten unntak på 90 øre! Tenk at varen til kroner 49,90 ikke kostet så mye som 50 kroner. Er det ikke utrolig billig – helt fantastisk! Men hvis jeg bare skulle ha den varen, måtte jeg altså betale 50 kroner – altså mer enn oppgitt pris!

Kan butikken egentlig forlange mer av meg enn den oppgitte prisen? Her er et viktig prinsipp. Hadde jeg vært en skikkelig kverulant, så hadde jeg enten betalt med en 50-lapp og forlangt 10 øre tilbake, eller – ekstra utspekulert – tatt med meg diverse mynter jeg har tatt vare på og betalt nøyaktig kroner 49,90.

Hvordan hadde kassadamen da reagert? Jeg hadde jo betalt den korrekte prisen!

Man kan jo ikke benekte at det er lureri å ta mer enn oppgitt pris. Butikkene opererer nemlig med pengeverdier som ikke finnes lenger. De mest ekstreme eksemplene som nylig er observert, er kroner 245,98! Hvorfor ikke være ærlig og selge for kroner 246, som jo i praksis er prisen? Ville varen vært mindre attraktiv og vanskeligere å selge med oppgitt to øre høyere pris? Neppe.

At slike eksempler er rent lureri, er én side av saken, men vi som handler blir jo helt klart sett på som forblindede idioter som kan manipuleres til å tro at varene er billigere enn de faktisk er. Selvsagt vet vi at regelen er at fra og med 50 øre avrundes beløpet til nærmeste hele krone over.

Uansett har man med rette følelsen av at de som fastsetter prisene, flirer rått av oss bak ryggen vår. Hvis de ikke hånler, da. Hva med et lovmessig forbud mot å bruke myntenheter som ikke finnes?

Hva synes du om at prisene slutter på 90 øre? Si din mening i kommentarfeltet under!