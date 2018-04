Bolig er hett stoff og Bergens Tidende bidrar til å definere stemningen gjennom sin bruk av kilder.

I løpet av den siste uken har det festet seg et klart inntrykk hos forbrukerne om at boligmarkedet i Bergen er labert. I mars, der rundt ti dager forsvant i påske, falt boligmarkedet 0,2 prosent i landets nest største by.

Det maktet BT å gjøre til forsidestoff.

Fredag 6. mars bruker Bergens Tidende hele forsiden til å fortelle oss at «Boligprisene falt da de normalt skulle ha steget». Tilbakegangen var altså 0,2 prosent i en måned der en tredjedel av dagene var fri- eller helligdager.

Privatmegleren

Det man kunne lese ut av dette, var kanskje først og fremst at Bergens Tidende manglet en annen sak på forsiden akkurat denne dagen.

Sjeføkonom Jørgen Gudmundson i Sparebanken Vest tilfører historien selve konfliktpoenget når han påpeker at mars er en måned hvor prisene vanligvis stiger i Bergen.

Det var dette sitatet som fant veien til forsiden og som over to sider i avisen trolig ga grunnlaget for vinkling, samt bruk av overskriften «På boligjakt i et labert marked». Sjeføkonomen vurderer 0,2 prosent nedgang som et tegn på at alt ikke er som det skal.

En medvirkende årsak til den dystre fremstillingen kan være statistikken som fortalte om prisutviklingen så langt i år. Den feilinformerer leseren om at prisene i Bergen har falt 2 prosent i 2018. Men dette er ikke riktig. I Bergen steg prisene mer i januar enn normalt, og det var også oppgang i februar.

Om vi summerer prisutviklingen i årets første kvartal og sammenligner med 2017 oppdager man at prisene så langt i år, har steget dobbelt så mye som på samme tid i fjor. Prisene har gått opp med 4,2 prosent, ikke ned 2 prosent. Forskjellen på den virkelige utviklingen og det leseren fredag blir fortalt er 6,2 prosentpoeng. BT rettet dette i artikkelen senere.

Det bør sette fredagens BT-sak i et helt annet lys.

Til avisens forsvar skal det legges til at den slipper til sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank med viktige nyanser. Han beskriver boligmarkedet i Bergen som sunnere enn Oslo, med mindre svingninger og mer stabilitet. Sannsynligvis sitter han også med tall som viser prisoppgang i Bergen, så langt i år.

Det er dog en mager trøst for den som i lys av «det labre markedet», valgte å senke egne forventninger og akseptere et litt lavere bud inneværende uke.

Sjeføkonomen i Sparebanken Vest burde sagt til avisen at Bergen har et sunt og stabilt boligmarked. Snittveksten har vært tre prosent de siste fem år. Men den saken hadde neppe fått forsiden.