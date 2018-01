Om noen år vil private aktører stå godt rustet til å behandle dem som kan betale for seg.

Gjennom «fritt behandlingsvalg» åpnet dagens Høyre- og Frp-regjering for at private aktører nå kan tilby befolkningen behandling og få fastpris fra staten.

Det stimulerer til en oppbygging av det private tilbudet på statens regning.

Aldri før har nåløyet for en seng på sykehuset vært trangere.

Hva skal vi gjøre hvis vi som jobber på sykehusene ikke klarer å jobbe enda smartere?

Alle Norges sykehus jobber i disse dager med sine utviklingsplaner frem mot 2035. I St. Olavs Hospital i Trondheim sitt utkast til plan står det at man med dagens behandling vil ha behov for 40 prosent flere sykehussenger og at kapasiteten ved poliklinikkene må opp 60 prosent.

Sykehuset forventer ikke økonomi for verken flere senger eller flere ansatte enn det vi har i dag. Ingenting tyder på at dette er et særtrøndersk fenomen.

Private helseaktører konkurrerer ikke med offentlige tilbud på de samme premissene.

Mange av de sykeste pasientene velges bort av private. De private må ikke forholde seg til uforutsigbar øyeblikkelig hjelp. De trenger ikke forholde seg til influensaepidemier, magevirus, ishålke eller at oppholdsværet frister Ola nordmann opp på taket.

Private aktører overlater også til det offentlige å rydde opp når pasientene de har behandlet får komplikasjoner. Dette er dårlig butikk for sykehusene.

De private helseaktørene plukker videre ferdig kvalifisert personell fra offentlige institusjoner. I motsetning til de private er offentlige sykehus lovpålagt å tilrettelegge for videreføring av kompetanse og forskning.

Jeg har aldri møtt en eneste lege eller spesialsykepleier som har gått fra det offentlige helsevesenet og over til private aktører fordi de syntes det var for lite å gjøre eller fordi pasientene i det offentlige ikke ga nok utfordringer.

Tvert imot er det bekvemmelighetsgrunner som trekkes frem: Man slipper vakt- og turnusarbeid, får fri på julaften og man kan i større grad bruke tiden sin på det man selv liker best, som for eksempel å operere. Det er ingen nylig innlagte pasienter som må sees til mellom operasjonene, ingen sengepost som må ha visitt, eller mer uerfarne leger som trenger råd og hjelp.

Private arbeidsgivere ryktes i tillegg å verdsette sine ansatte blant annet ved å tilby større fleksibilitet og gode lønnsbetingelser.

Dagens politikk finansierer en oppbygging av det private tilbudet på statens regning.

Når staten om noen år kanskje ikke lenger har økonomi til å tilby befolkningen et fullverdig tilbud, vil private aktører stå godt rustet til å behandle dem som kan betale for seg selv.

Personer med lav utdanning og dårlig økonomi har en betydelig økt sykelighet enn jevnaldrende med høy utdanning og inntekt, også i Norge. Men blant delen av befolkningen med god helse, er det menn og kvinner med høy utdanning og god økonomi som får mest behandling hos legespesialister.

Et forventet behov for 40 prosent flere sykehussenger burde være nok til å gjøre hele Stortinget søvnløst. I alle fall dem som virkelig ønsker et likeverdig helsetilbud for hele befolkningen.

De andre må snart ha baller nok til å si at de aksepterer et stadig mer todelt helsevesen ved å la markedskreftene styre.