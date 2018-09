Eleven skulle fått en gave. En ny PC. Blitt rost for det han gjorde.

Mange har lest om barneskoleeleven i Bergen som kom over en mappe med brukernavn og passord til alle på administrativt nivå. Eleven meldte fra til skolen og foreldre og opplyste om dette, som vedkommende skulle.

Da eleven noen måneder seinere fant ut at feilen ennå ikke var rettet, gjorde han én feil. Han misbrukte tilgangen og sendte ut noen mailer i rektors navn. Da først våkner skolen. Politiet blir kontaktet, datautstyret til eleven blir beslaglagt og etterforskning startet. Saken går til topps i kommunen.

Bergen kommune

Kommunen svarer, ikke ved å beklage egne feil, men ved å henge ut den stakkars eleven i all offentlighet. Brev blir sendt med hjem til alle foreldre i Bergens-skolene. Der får eleven all skyld i saken. Selv kommunaldirektør Trine Samuelsberg anklager barnet, og ikke sine egne ansatte.

Hvor går grensen din for anstendighet, kommunaldirektør? Når Bergen kommune legger skylden på et barn, er bunnen nådd. Eleven skulle fått en gave. En ny PC. Blitt rost for det han gjorde. Eleven ga beskjed, både til foreldre og til skolen, og for dette blir barnet straffet.

Når inkompetansen ligger i egne rekker, så blir barnet ofret. Du burde skamme deg, Samuelsberg. Det er ikke sånn vi lærer våre barn å ta ansvar for egne handlinger. Dette er feighet for å redde ansikt, for sikkerhetssvikten er ditt ansvar, ikke elevens.