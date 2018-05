Det handlar ikkje om vi skal gi lekser eller ikkje, men om korleis vi gir dei.

I BT 24. april svarte Lise-May Sæle og Tora Hodneland Kildehaug på Dora Thorhallsdottir sitt innlegg «Slutt med lekser! Punktum!» i VG tidlegare i månaden. Sæle og Kildehaug meiner at lekser ikkje er problemet. For Thorhallsdottir er det nok nettopp leksene som er problemet.

Eg trur ikkje det er lekser som konsept som er problemet for Thorhallsdottir og mange andre, men måten leksene blir gitt på. Leksene er like for alle, og rett og slett for dårlege. Eva må gjerne sitje i fire timar med leksene som Ole enkelt og greitt går kjapt igjennom på fem minutt.

Slike lekser gir ikkje læring for verken Eva eller Ole, men gir frustrasjon og inga utfordring. Dette er nok kvardagen for mange. Eg meiner at vi må bruke innlegget til Thorhallsdottir til å dra i gang ein diskusjon om kva lekser vi gir.

Lekser må, på same måte som resten av skulearbeidet, vere tilpassa kvar enkelt elev. Alle må bli litt utfordra, men må klare leksene sjølvstendig. Då, og berre då, kan leksene vere bra for alle elevane. For å gjere det endå betre, dersom ein skal samanlikne med å bli flink på å kaste liten ball, må kvar enkelt jobbe med noko som motiverer dei. Med motivasjon gjer vi alle betre arbeid.

Lekser treng ikkje vere repetisjon, dei kan gjerne vere førebuing til eit nytt tema. Elevane kan snakke om det rundt middagsbordet, slik at alle er klare for å byrje å arbeide med det dagen etterpå.

Sæle og Kildehaug meiner at ingen elevar er blitt dårlegare på skulen av å gjere lekser. Dette veit eg av erfaring er feil. Dei som ikkje har fått til leksene heime, har kanskje kome på skulen med dårleg samvit, og kjent på den heile dagen. Dei har vore redd for kva som ventar, og har difor lært mindre på skulen den dagen.

Når dette gjentek seg dag etter dag, er det eit mønster som fører til dårleg læring over lengre tid.

Dersom ein skal sjå på forsking, kan vi bruke John Hattie si samling av forskjellige skuleforskingar for å sjå om det er dekning for å tvinge inn lekser for elevane. Ifølgje Hattie har lekser mindre effekt for læring enn det vi kan kalle for god effekt. Han peikar også på at all innsats for å lære, har positiv effekt.

Det blir også påstått at lekser trengst for å gjere elevane sjølvstendige. Dette trur eg ikkje vi treng lekser til, for eg har trua på at vi lærarar kan lære elevane å arbeide sjølvstendig utan å tvinge enkelte elevar og føresette til timevis med frustrasjon over oppgåver. Dette kan vi få til innanfor skuledagen sine rammer.

Vi kan også lese i lesarinnlegget at det trengst meir tid for å lære alt, dersom vi kuttar lekser. Då blir innsatsen til elevane oversett. Min påstand er at elevane gjer meir på skulen når dei slepp å gjere endå meir heime.

Det finst veldig mange ting som har god og svært god effekt på læring, og eg skulle ønskje vi kunne einast om dei i staden for å vere for eller imot lekser. Sjølv er eg ein mellomting.

Eg meiner eg veit kva som må til for at leksene skal gi god effekt, for at elevar og føresette skal kjenne at det er naudsynt å gjere leksene, og kvifor eg mange gongar kan la vere å gi lekser.