Samfunnet må legge til rette for at man skal kunne kombinere karriere og familieliv.

Marthe er en 25 år gammel sykepleier. Etter at hun fullførte utdanningen, har hun arbeidet to år på Haukeland. Hun og kjæresten har akkurat kjøpt sin første leilighet, en leilighet som ble dyrere enn paret hadde sett for seg. De har høye faste utgifter, og vil vente med å stifte familie. Det føler de ikke at de kan ta seg råd til.

Marthes avgjørelse er rasjonell, og fullt forståelig. For samfunnet er imidlertid dette valget problematisk.

I dagens system er det mange insentiver for å utsette familielivet. Nyutdannede har lite eller ingen arbeidserfaring, de har dårlig råd, og de skal forsøke å komme seg inn på boligmarkedet.

Det må selvsagt være helt opp til den enkelte å velge når det er på tide å stifte familie. Men det er helt avgjørende at vi evner å gi unge insentiver for å få barn tidlig.

Fertiliteten synker med alderen, og det fører til at man ved å utsette familielivet gjerne får færre barn enn par som får barn tidligere har muligheten til å få. I rapporten «Nedgangen i fruktbarhet fra 2010» dokumenterer Statistisk sentralbyrå hvordan fruktbarheten blant norske kvinner har gått ned hvert år siden 2010. I 2016 ble det født 1,71 barn pr. kvinne. Dette tallet er for lavt.

Forskning setter nedgang i fruktbarhet i sammenheng med at vi har opplevd økt økonomisk utrygghet i etterkant av finanskrisen. Dessuten har ikke barnefamiliene opplevd den samme økningen i kjøpekraft som vi andre de seneste årene. Familiene har fått dårligere råd. Derfor må vi finne politiske løsninger som bidrar til å bygge ned forskjellene mellom unge som velger å stifte familie, og de som velger bort eller å utsetter det.

En investering i barnefamilien er en investering i velferdsstatens bærekraft. Hvordan prioriterer vi så barnefamiliene? Å behovsprøve barnetrygden er ingen god idé da det vil føre til mer unødvendig byråkrati. Dagens ordning bør derfor beholdes.

En bedre idé kunne være å innføre skattefradrag for unge foreldre. Får du for eksempel barn før parets samlede alder blir 60 år, får paret et ekstra skattefradrag på arbeidsinntekten. Dette vil stimulere foreldre til å arbeide, samtidig som det vil bidra til å minske forskjellen mellom unge foreldre og andre unge voksne.

Dagens foreldrefradrag er ikke lukrativt nok. 25.000 kroner for ett barn, og 15.000 kroner for hvert enkelt ekstra barn må økes. Foreldrefradraget er også forbeholdt foreldre med barn under 12 år. Dette er meningsløst, barn koster ikke mindre jo eldre de blir, snarere tvert om. Grensen burde derfor økes til 16 år.

Om Marthe skal ha barn, og eventuelt når det skal skje, må være helt opp til Marthe og hennes partner. Samfunnet må imidlertid legge til rette for at hun skal kunne kombinere karriere og familieliv. Lykkes vi ikke med dette, vil ikke dagens bærekraft være bærekraftig. Da vil den eneste løsningen være upopulære velferdskutt.