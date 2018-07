Jeg stusser over en betaling på 900 kroner til ST. Jeg har da ikke brukt kortet mitt hos noen med dette navnet.

Bankene satser på ny teknologi. Vi har Vipps og Apple Pay der vi kan betale med mobilen. RFID-brikker (radiofrekvensidentifikasjon) gjør det mulig å holde kortet inntil terminalen og betale uten kode, i såkalte tap-to-pay løsninger. Søker vi lån, kan datamaskinen gi oss svar med en gang.

Noen banker tar også i bruk nye elektroniske løsninger i kommunikasjon med kundene gjennom video og chatbots, som er robotprogrammer som forsøker å snakke med kundene. De bruker kunstig intelligens og big data.

I denne flommen av ny teknologi og nye løsninger er det jo interessant å se at kontoutskriften er slik den alltid har vært. Et fast anker i en ellers flyktig verden. Visstnok har den flyttet seg fra papir til skjerm, men den ser akkurat ut som tidligere.

I tillegg er den akkurat like lite informativ som den alltid har vært. Til tross for at den nå er på skjermen, med alle muligheter for å presentere mye informasjon, tilbyr den bare det mest nødvendige – noen ganger ikke engang det nødvendige.

Jeg stusser over en betaling på 900 kroner til ST. Jeg har da ikke brukt kortet mitt hos noen med dette navnet. Selv om jeg nok vet at alt er i orden, det pleier å være det, ringer jeg en kundebehandler i banken som kan fortelle meg at dette er Ålesund og Sunnmøre Turistforening, forkortet ÅST og deretter til ST av en datamaskin som ikke har norsk tegnsett.

Da forstår jeg at dette var den engangsfullmakten jeg skrev ut etter et besøk for mer enn et halvt år siden på den selvbetjente Patchellhytta.

I mai leide jeg bil i Spania og fikk beskjed om at de ville sikre et depositum på 300 euro. Jeg satte kortet i maskinen og fant depositumet på kontoutskriften som vist her:

Privat

Nå fikk jeg ikke returnert beløpet og satte himmel og jord i bevegelse. Leiefirmaet bedyret at beløpet var refundert, men det var ikke å finne på kontoutskriften. Til slutt ble eneste løsning å reklamere på transaksjonen, noe som førte til at kortet måtte sperres og erstattes med et nytt.

Først i dag, da jeg skrev ut papirene for en bil jeg skal leie i Bodø, oppdaget jeg at dette var betaling for denne andre bilen. Depositumstransaksjonen kom åpenbart aldri på kontoutskriften. Uheldigvis var datoene og beløpene ganske like. Min tabbe, men masse bry for mange andre.

Noen selskaper har sentralisert betalingen. Da trekker du kortet på en terminal i Molde og blir trukket for et eller annet i Oslo. Beløpet er for parkering, ikke i Oslo, men i Molde, men slik ser det ut på kontoutskriften:

Privat

Mange posteringer gjelder flybilletter, men her er informasjonen særdeles mangelfull. Alle posteringer ser ut som denne:

Privat

Hva om vi kunne få vite mer, for eksempel hvilken reise det gjelder.

Noen av beskrivelsene på kontoutskriften er også uforståelige, hva betyr for eksempel «POSTENID UTEN 3 OSLO»? Det er sikkert greit, men det hadde jo vært kjekt å vite hva dette var.

Mine arbeidsutgivere i staten markerer alle innbetalinger som lønn i kontoutskriften, selv om det kan være tale om dekning av utgifter. Da blir det vanskelig å kontrollere. Stort sett går alt bra, men om summene er like, kan en misforstå.

Jeg trodde utbetalingen på 12.000 kroner var for en reise til London, men oppdaget helt tilfeldigvis at dette var en lønnsutbetaling og at reiseutgiftene ikke var refundert – 9 måneder etter at reisen var foretatt.

Nå har jeg fått snakket med mange hyggelige kundebehandlere i bankene, men de fleste problemene kunne vært løst med en bedre kontoutskrift. Med dagens system er det dessuten vanskelig å oppdage feil.

Det skulle være enkelt å ha med mer informasjon, for eksempel beløpet i utenlandsk valuta, hva det gjelder, sted, tidspunkt i tillegg til dato, osv. Det ville spart alle for mye bryderi, samtidig som sikkerheten ville blitt bedre.

Men kanskje bankene er altfor opptatt med den nye avanserte teknologien til å bry seg med den lite spennende kontoutskriften?