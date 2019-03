2 i matte og 6 i engasjement

DEBATT: Innsats på skolebenken gir karakter, innsats utenfor skolebenken skaper karakter.

FRIVILLIGHET: At jeg ikke hadde skoleinteresse som 18-åring, var blant annet fordi jeg var mer opptatt av drive med frivillig arbeid, skriver Svein Kåre Takle. Foto: Privat

Svein Kåre Takle Helsefagarbeider, pølsemaker og tillitsvalgt i Fagforbundet SHS Fana, Bergen

Publisert 21. mars 2019







Amalie Dalhaug Halleland skrev det så enkelt og konsist som det kan forbli: «Hva er viktigst? Karakter eller engasjement?».

Begge deler, tenker jeg.

I jakten på styremedlemmer til idrettslag har jeg revet meg i håret når den ene etter den andre har avvist tilbudet, lenge før jeg har fått presentert hvilke muligheter et slikt verv gir til personlig utvikling og samfunnsverdi.

Etter 20 år i ni forskjellige yrker, to fagbrev og én videreutdanning har jeg landet i det fagfeltet jeg ønsker å bli værende i. Der ønsker jeg å kunne gjøre en best mulig innsats i flest mulig år.

På skolen gjorde dyskalkuli at tallene fløt på tavlen den gangen, så en 2-er i matte var jeg fornøyd med. At jeg ikke hadde den samme skoleinteressen som 18-åring, var blant annet fordi jeg var mer opptatt av drive med frivillig arbeid. Dette har gitt meg solid erfaring og egenskaper som min nærmeste leder verdsetter hos meg: «Vi trenger sånne som deg, som har litt ekstra energi og som kan ta tak i ting».

Hvem er de som melder seg frivillig til verv i råd og styre og stell? Do-eren. Hvem er den første man tenker på når en valgkomité ber om forslag til nye kandidater? Stay-eren. Hvem henvender arbeidsgiver seg til når alle andre er så «presset» på tid? Do-eren.

Jeg jobber nå som helsefagarbeier, men har ikke skrevet en jobbsøknad siden 2008. Institusjoner for høyere utdanning bryr seg ikke om stay-eren og do-eren. De har fått beskjed fra politikerne om å grave ut ett av mine mange papirer og peke på et lite tall som skal avgjøre om jeg er god nok eller ikke.

Jeg er så enig med deg, Amalie. Vil politikerne våre virkelig fortsette å snakke om viktigheten av prestasjoner? Snakk heller med oss engasjerte. Innsats på skolebenken gir karakter, innsats utenfor skolebenken skaper karakter. Til politikere og institusjoner for høyere utdanning, her har dere meg: 2 i matte, glad i livet og 6 i engasjement – take it or leave it!

