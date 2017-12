Flere og flere ungdom tør nå å komme ut og være åpen om sin legning, og da bør de få samme informasjon om sex som heterofile.

Skolen er ikke god nok på seksualundervisning. Ungdom lærer knapt hva samleie faktisk er og hva som er normalt. Det mangler et mangfold innenfor undervisningen og det er her pornoindusrien tar over.

Det finnes porno for alle der ute. Pornoindustrien har et stort mangfold av ulike seksuelle legninger, kjønn og hudfarge, noe som skolen mangler i undervisningen. I skolen er nesten alt fokus på samleie mellom mann og kvinne, mens alt annet blir satt i en bisetning.

Skolen må komme seg på banen og være inkluderende for alle. Flere og flere ungdom tør nå å komme ut og være åpen om sin legning, og da bør de få samme informasjon om sex som heterofile. Når ungdom ikke får nok undervisning fra skolen om hva sex er, tyr man til porno.

Men pornoindustrien er ikke perfekt heller. Problemet er at med porno får vi et helt urealistisk syn på hva sex er. Når dette er det eneste stedet vi kan lære, bør man heller stille seg kritisk til hvordan seksualundervisningen er. Jeg mener det er der feilen ligger.

Men jeg begynner å se et lys i enden av tunnelen. For i Line Elvsåshagen sitt program «Line fikser kropper» på NRK, søkte hun etter par som kunne vise ekte sex på tv. Dette sa et par ja til, og de viste oss deres ekte og intime sex på riksdekkende tv. Personlig synes jeg dette var helt fantastisk gjort, og jeg håper skoler begynner å vise denne i seksualundervisningen fremover.