Ei jente eg kjenner svært godt starta heilt uventa 9. klasse med to timar ekstra i veka i eit år, på grunn av eit forskingsprosjekt i regi av Høgskulen på Vestlandet. Oppdraget kom frå Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Den eine av dei to timane i veka skal dei sjølv lage seg målsetjing og organisere noko som liknar på aktivitet.

Kjersti Toppe (Sp) skriv om forslaget om ein time fysisk aktivitet i løpet av skuledagen at den fysiske aktiviteten kan organiserast ved ei lita utviding av skuledagen, og ved at elevane er fysisk aktive i friminutta. Vi kan snakke litt om utvida skuledag der den nevnte jenta har erfaring. To dagar i veka er ho heime omlag 15.30. To timar på 60 min blir ofte blir slått saman slik at dei ikkje kjem enda seinare heim. Dei er då heldige å sleppe friminutt.

Truleg vil dei fleste lærararane vere lunkne til forslaget til Senterpartiet. Personleg har eg meir tru på idéen dersom den veks fram som eit ynskje blant lærarstaben. Friminutta kan det vere mogeleg å utnytte annleis utan drastiske tiltak.

Mitt inntrykk er at skuledagane blir stadig lengre utan at heimeoppgåvene blir redusert.

I denne saka er eg særs lite imponert av verken KrF eller Senterpartiet. Dette kan snart minne om snikinnføring av heildagsskule samtidig som leksene er fullt til stades. Det er nok prøving og feiling på ei stund. Finn noko som fungerer i andre land. Eg håpar nokon tek seg tid til å høyre kva ungar og foreldre har å seie.