30. november svarer helsebyråd Rebekka Ljosland på stipendiat Eline S. Viks kronikk «Bergen kommune er verst i klassen». Den Norske Jordmorforening (DNJ) Hordaland stiller seg kritiske til hennes svar, som vi mener er vagt og ansvarsfraskrivende.

Retningslinjer for barselomsorgen fra helsedirektoratet, kom i 2014. Det vil si at kommunen har hatt nesten fire år på seg til å få i gang tjenesten med jordmorbesøk etter hjemreise fra Kvinneklinikken. Det er også fire år på å kartlegge behovet, planlegge tjenesten og prioritere penger til dette. Dette har ikke kommunen gjort.

Å opprette en prosjektstilling nå, er på høy tid, men altfor sent. Ljosland viser til at kommunen har gode tall for hjemmebesøk av helsesøster i barseltiden. Det er bra, men det som er helt avgjørende er hvilken omsorg mor og barn får før dag syv når de får kontakt med helsesøster. Det står tydelig i de nasjonale retningslinjene at jordmor skal på besøk i løpet av den første uken etter fødsel.

«Jordmor i heimen» fra KK, er kun tilbud til de friskeste kvinner og barn som reiser hjem innen 24 timer. Hva da med de kvinnene som ikke inkluderes i dette tilbudet? De har også rett på besøk av jordmor første uken etter fødsel. Disse kvinnene og barna deres blir sviktet av kommunen, og det er ingen som har ansvar for dem.

Vi har tidligere oppfordret kommunen til å søke Helsedirektoratet om støtte til å utvikle helsestasjonstjenesten. Den stramme budsjettsituasjonen på Kvinneklinikken gjør også at jordmødrene på barselavdelingene har store utfordringer med å gi tilstrekkelig individuell omsorg til nybakte mødre de første dagene etter fødselen. Dette må tas inn i vurderingen for å snarlig få startet opp med tidlig barselomsorg ved jordmor i kommunen, for å unngå uønskede helseproblemer for mor og barn. Sykehus og kommunene skal tilstrebe samhandling for å sikre god helse for byens borgere.

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er ikke noe kommunen kan velge å følge eller ikke.

Bergen kommune tar ikke ansvar for sine barselkvinner og nyfødte, og vi vil gjerne vite hvordan de kan forsvare dette?