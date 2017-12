De globale utslippene synker ikke selv om Norge lar være å bygge ut Johan Castberg-feltet.

For noen dager siden kom en gledelig melding for arbeidsplasser, velferd og industri her i vest. Plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Castberg-feltet og utbygging levert fra Statoil. I utbyggingsperioden vil dette bety 47.000 årsverk, og hvert eneste år i feltets levetid vil det gi 1700 arbeidsplasser. Mange bedrifter fra Hordaland vil være med i konkurransen om leveranser til denne utbyggingen. Mange fra fylket vil også ha jobb med å bygge og drive dette prosjektet, selv om selve feltet ligger langt mot nord.

Noen vil hevde at denne utbyggingen ikke bør skje. Enten fordi den er for langt mot nord, fordi vi ikke trenger olje og gass, av klimahensyn eller fordi prisrisikoen er for høy. De ønsker å si nei til verdiskapingen, arbeidsplassene og velferden. For ikke å snakke om industriens fremtid.

Nå påvirker ikke dette feltet etterspørselen etter olje i verden, og verdens utslipp vil derfor være om lag det samme med eller uten dette feltet. Dersom en velger å la være å bygge ut feltet, betyr det dermed ikke at globale utslipp går ned.

Vil det være lønnsomt? Etter Goliat-diskusjonen vil nok noen stille dette spørsmålet. Nå ville nok aldri partnerne bygget ut dersom de ikke trodde det. Men feltet har en levetid på 30 år, og da er vi langt inne i Parisavtalens nedbygging av globale utslipp. Selv med disse forutsetningene er dette lønnsomt.

For noen år siden snakket man om kostnader på 80 dollar fatet for å bygge ut dette feltet. Nå er de nede i 35 dollar fatet. Dette skjer etter at leverandørindustrien og oljeselskapene har gjort en av de største effektiviseringene og omstillingene vi har sett. Denne omstillingen er svært viktig for den norske velferdsstaten. Den sikrer aktiviteten i mange felt, og sikrer svært mange arbeidsplasser i Norge, for ikke å snake om skatteinntekter til den norske velferden. 90 prosent av leveransene til dette feltet vil komme fra norske bedrifter.

Den betyr også at feltet er lønnsomt ifølge alle de mest anerkjente prisprognosene i feltets levetid. Oljeprisen vil gå opp og ned på kort sikt. De prognosene som er laget inneholder usikkerhet peker nesten uten unntak på en oljepris som ligger betydelig høyere per fat enn hva dette feltet koster å bygge ut.

Dette feltet skal ikke elektrifiseres nå. Årsaken er at det ligger så langt fra land at det er mer fornuftig å bruke nye, effektive gassturbiner. Disse har en virkningsgrad på 64 prosent noe som er over det mange gasskraftverk på land ofte har. Dermed blir det mer fornuftig å bruke deler av gassen til dette, i stedet for å sende den til Tyskland for å brennes der.

Til våren kommer saken til behandling i Stortinget. For Vestlandet, arbeidsplasser, industri og velferd er det viktig at Stortinget vedtar denne utbyggingen da. Høyre skal stemme for. Vi vil jobbe for at denne går raskt gjennom, slik at arbeidsplassene og bestillingene til industrien vår kommer så snart som mulig.