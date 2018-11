Det er ikke for seint å snu mot venstre.

Når en person som meg, med null interesse for politikk, begynner å ta opp kampen for de svake – da har det noe med menneskeverdet å gjøre.

Da flyktningstrømmen kom til Norge 2015, ble jeg rystet av å se hva kristne brødre og søstre uttrykte på Facebook, og i mediene ellers. Dette var både i min hjemkommune, og i nabokommunene. Med bakgrunn i dette begynte jeg etter hvert å engasjere meg litt for politikk, og da særlig for de svake gruppene i samfunnet. Det dukket daglig opp innlegg og kommentarer der svake grupper ble satt opp imot hverandre. Flyktninger ble satt opp mot pensjonister, rusmisbrukere og funksjonshemmede. Fremmedfrykt og hat var grunnlaget for usmakelige kommentarer som florerte på nettet. Flyktninger var enten lykkejegere eller terrorister. Jeg opplevde en skremmende utvikling, der nedsettende innlegg om sårbare flyktninger fikk flest «likes».

Mens andre holdt på med dette, bestemte vi i familien oss for å prøve å gjøre noe positivt for våre nye landsmenn, og tok derfor kontakt med Ågotnes flyktningmottak. I løpet av høsten 2015 hadde vi besøk av 35–40 flyktninger fra mottaket, dette var sårbare mennesker i alle aldre. Vi hentet dem i biler og tok dem med på kulturelle aktiviteter i naustet, de ble med på møter i forsamlingen vår i Turøy bedehus, og på juletrefest. «Skremmende» – tenkte sikkert mange, siden de fleste var muslimer. «Ønsk dem velkommen til vårt land, og vis dem nestekjærlighet», tenkte vi.

Der satt vi rundt samme bord, med god norsk mat. Kristne, muslimer og kommunister. Mennesker fra Iran, Palestina, Syria, Afghanistan og Norge. Det var sterkt å se hvordan vår kristne nestekjærlighet påvirket dem. Følelsen av å være ønsket og verdsatt for den man er, var fjern for flyktningene. Det at de ble vist interesse og tatt godt imot, var sterkt og uvanlig for dem, og vi så at det gjorde noe med dem alle. De viste stor takknemlighet, og det var godt å se smilene deres etter alt de hadde vært gjennom. De fortjente det aller beste.

Juletrefesten på bedehuset ble den beste julefesten på lenge. Vi fikk vise de tradisjonene våre og dele god norsk mat sammen. Vi opplevde damer i burka som smilte og lo, ungdommer som danset rundt juletreet og to unge menn gikk frem og spilte og sang for oss. Det hele var en fryd.

Vi fikk den høsten høre sterke historier fra de såkalte «lykkejegerne som ble båret inn på gullstoler». En ungdom fra Afghanistan kunne fortelle at faren ble drept fordi han var kommunist. Han hadde vært på flukt i åtte år i Russland, der han ble behandlet svært dårlig. På bussen fikk han beskjed om å reise seg fra setet, «dette er mitt land», sa de til ham. Han var så takknemlig for mottakelsen han fikk av oss i Norge. Når han fikk jobb og et sted å bo i Norge, skulle han hente oss og kjøre oss hjem til han. Der skulle vi få middag, for vi var hans familie. Han ble dessverre sendt tilbake til det uvisse i Afghanistan.

Vi ble godt kjent med en flott muslimsk familie fra Syria. Moren ga meg en stor klem, noe som er uvanlig for de å gjøre, og spesielt mot en mann som i tillegg er kristen. «Tusen takk for alt dere har gjort for min familie, du er min bror», sa hun. Etter en lang og vanskelig reise i båt og til fots gjennom Europa, er de blant de få som har fått lov til å bli i Norge. Familien har opplevd traumatiske hendelser, som de stadig blir minnet på. Særlig hverdagen til minstegutten har vært vanskelig. Det å hjelpe de i en overfylt flyktningleir, opplever jeg som helt absurd, og på sikt enda mer skadelig. Jo flere vi kan hjelpe her i Norge, jo bedre hjelp er det for de det gjelder.

Dagens debatt handler om hvilken retning KrF skal gå. Knut Arild Hareide sitt råd er å gå til venstre. Vi har et senterparti som står KrF nærmest, og et Arbeiderparti som ønsker å samarbeide med KrF. Jeg tror mulighetene for å få gjennomslag for KrF sine hjertesaker vil være størst på venstresiden. Erna Solberg er en flott dame, med gode verdier –men hun har ikke de andre partiene med seg i KrF sine hjertesaker.

På høyresiden vil KrF fungere som en bremsekloss for Frp sin politikk, som er preget av dobbeltmoral. Partiet er preget av hersketeknikker og dårlig ordbruk i politiske debatter. Et parti som velsigner Israel, men samtidig nedprioriterer svake grupper, kan ikke KrF samarbeide med. Det gir for meg ikke mening å være en Jesu etterfølger, samtidig som man snakker nedlatende og har en politikk som nedprioriterer de svakeste.

To kjerneelementer i den kristne tro er tilgivelse og nestekjærlighet. KrF kjemper kampen for de svake gruppene, både det ufødte livet, flyktningene, rusofre og de fattige. Det å gå i regjering med Frp, vil kunne oppfattes som at KrF godtar og anerkjenner Frp sine holdninger. Avstanden er for stor mellom partiene, og noe KrF ikke kan godta.

KrF har sådd mye på høyresiden de siste årene og fått gjennomslag for noen saker. Dessverre har det også vært en del steingrunn og ugress som har gjort det vanskelig å få til noe sammen med høyresiden, når kjemien er så dårlig med enkelte, er det naturlig at samarbeidet blir vanskelig. Nestekjærlighetspolitikken på venstre siden vil passe KrF veldig godt. Når venstresiden i tillegg er villig til å samarbeide med KrF, vil de måtte lytte til partiet. Her har vi fantastiske muligheter til å så noen gode KrF-frø som kan spire til noe positivt i landet vårt. For det er mye god jord å så i på venstresiden.

Jeg har tro på at når vi sår kjærlighet, så høster vi kjærlighet. Dette må ligge i bunnen for å lykkes med alt vi gjør, selv i politikken. Uansett hvilken vei dette går i partiet KrF, så trenger vi Hareide som leder for å samle et delt KrF. En bedre og ærligere leder, med større hjerte for de svake, finner vi ikke.

Med dette vil jeg ønske Knut Arild Hareide og KrF lykke til med det endelige valget på fredag.