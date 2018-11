Juleshoppingen har så vidt startet. Det bør også influensavaksineringen gjøre dersom du ønsker en god jul.

Influensa kommer like sikkert som julaften på kjerringen. Viruset liker seg best i vinterhalvåret i Norge og starter i oktober. Fra jul er det høysesong, og du kan regne med at den varer helt til påske.

I motsetning til det man kanskje skulle tro, er det sjelden at influensa kan sammenliknes med en vanlig forkjølelse. De fleste som har hatt influensa, kan nemlig bekrefte at en blir sengeliggende, ofte opp til en uke. Det er selve sykdomstilstanden som er verst, ikke snuen. Heldigvis blir den gjennomsnittlige nordmann helt frisk og rask igjen. Dessverre gjelder ikke dette alle. Influensa kan gi alvorlig sykdom og død.

På verdensbasis får opp til fem millioner mennesker alvorlige følger av influensa hvert år. Cirka 650.000 personer dør. I Norge ligger dødstallene rundt 900 personer hvert år, men i fjor var det så mange som 1400 som døde av influensa, og året før 1700. Hva var årsaken til det? Sannsynligvis fordi et annet virus forårsaket sykdom enn dem som var inkludert i vaksinen.

Likevel er vaksinering det mest effektive tiltaket mot influensa. Hvert år må man lage en ny vaksine mot sesonginfluensa. Det skyldes at viruset endrer seg hele tiden, og nye virus kan dukke opp.

Det tar seks måneder å lage sesongvaksine, og å spå fremtiden er ikke alltid like lett. Det er grunnen til at effektiviteten til vaksinen varierer. I snitt er den 60 prosent effektiv. Det betyr at dersom du er vaksinert og likevel skulle bli syk, får du et mildere sykdomsforløp og så mye som 90 prosent lavere risiko for sykehusinnleggelse. I tillegg viser det seg at dersom du tar vaksinen hvert år, bygger du opp et bedre immunforsvar mot influensa på sikt.

Hvem bør så ta influensavaksinen? Folkehelseinstituttet har definert risikogrupper som særlig anbefales å ta vaksinen hvert år. Så mange som 1,5 millioner nordmenn tilhører denne gruppen. Det gjelder blant annet gravide, personer over 65 år og kronisk syke.

I tillegg bør helsepersonell vaksinere seg for å unngå å smitte pasientene sine. Målet om vaksinedekning blant disse gruppene er 75 prosent, men i dag er den dessverre bare på 23 prosent i Norge. Konsekvensen er i verste fall er døden.

Hvorfor er nordmenn så dårlige til å vaksinere seg? Kanskje er en av årsakene at vaksinen ikke er så lett tilgjengelig. I England, for eksempel, kan du møte opp på vaksinasjonsklinikker på kvelden og i helgene. I tillegg får alle en påminnelse i posten.

I Norge må du i de fleste tilfeller oppsøke fastlegen, selv om du som regel ikke trenger legetime. Kun noen få apotek har startet vaksinering i egen regi. Kanskje kan lettere tilgjengelighet få nordmenn til å vaksinere seg.

Det finnes også noen som frykter bivirkninger av vaksinen. Sannheten er at ingen medisiner er frie for risiko, heller ikke vaksiner. Men sannsynligheten for å få alvorlige bivirkninger av influensavaksinen, er svært lav. Alvorlige allergiske reaksjoner forekommer blant én pr. én million vaksinerte. Vanlige og raskt forbigående bivirkninger rammer opp til ti prosent og dreier seg om hodepine, svette og muskelsmerter.

Hovedbudskapet du kan ta med deg videre inn i julestrien, er følgende: Influensavaksinen er god, trygg og effektiv. Du beskytter deg selv og andre mot alvorlig influensa. Den beste julegaven du kan gi: En influensafri jul!