Kommunen tok fra oss helsesøsteren vår, så nå streiker vi.

På skolen vår går det 300 elever. Vi er unge, vi er sårbare, og vi har mange sterke følelser. Det er vår og det nærmer seg standpunktkarakterer.

Noen opplever mestring, andre opplever nederlag. Noen stresser, andre koser seg. Noen trener, andre trener ikke. Noen gruer seg til gymtimen. Noen spiser matpakke, andre spiser ikke matpakke. Noen kaster opp matpakken.

Andre gruer seg til matte. Noen mobber, andre blir mobbet. Noen trøster, andre blir trøstet. Noen har kjæreste, andre har kjærlighetssorg. De fleste gleder seg til friminutt.

Ingen av disse tingene er uvanlige blant ungdom. Dette er ikke unikt for vår skole. Det som derimot er unikt ved vår skole er at vi ikke har helsesøster til å hjelpe de som sliter.

Skal de som har det vanskelig betale prisen for at vi ikke har helsesøster? Er det noen som har tenkt på hvor høy den prisen kan bli? Tittelen alene på Barneombudets rapport fra mars 2018 viser hvor viktig det er med helsesøsters forebyggende arbeid: «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes.»

Ungdomstiden er en karusell. De fleste takler det. Vi hjelper hverandre, lærerne hjelper oss, de hjemme hjelper oss. Men hva skjer om noen ikke får hjelp – om noen ikke takler det? Hvem kan vi spørre? Hvem kan vi gå til?

Barneombudets ferske rapport viser også at 60 prosent av barn og unge i Norge ikke har mulighet til å stikke innom en helsesøster, slik tilbudet burde vært. På skolen vår har vi ingen fungerende helsetjeneste, selv om dette er en lovpålagt tjeneste.

Hva var egentlig planen din, enhetsdirektør i Bergen kommune Marianne Kildedal, den dagen dere brått tok helsesøsteren fra oss? Kommunen har gått gjennom en omorganisering, og vår helsesøster har fått en annen type stilling. Et annet sted i kommunen.

Kontoret hennes står tomt. Utenfor døren henger et hvitt papir der det står skrevet: «SKOLEHELSETJENESTEN VED YTREBYGDA SKOLE ER STENGT INNTIL VIDERE».

Det skjedde plutselig. Hva var planen? Å satse på at det går greit? Noen måneder går fort? Vi kan ansette noen til høsten? Hadde Bergen kommune klart seg noen måneder uten brannvesen?

Privat

Det brenner i hjertene våre. Til høsten er ikke vi lenger elever ved Ytrebygda skole. Det er heller ikke våre klassekamerater. Dere som er voksne, som gjerne ser på verden gjennom et kontorvindu, kan kanskje tenke at noen måneder går fort.

Selv om tiden går fort for dere, så er denne våren ungdommens vår for oss – en vår som bare kommer én gang. Denne våren vil trolig være full av veiskiller som blir bestemmende for hvem vi er og hva vi gjør når vi blir voksne.

På døren til helsesøsters tomme kontor står ordene skrevet med blokkbokstaver. Vi lærte allerede på barneskolen at vi ikke skulle skrive beskjeder med blokkbokstaver. Fordi det betyr at vi roper. Jeg skjønner godt at den voksne som hengte opp lappen følte for å bruke blokkbokstaver.

Akkurat denne dagen, på akkurat denne lappen, så ville denne voksne personen rope. Kanskje var det en lærer som måtte kutte i andre oppgaver for å følge opp en elev, som på en annen skole ville blitt fulgt opp av helsesøster?

Forhåpentligvis går det bra med alle oss 300 ungdommer på Ytrebygda – men det er ikke sikkert. Tirsdag 8. mai arrangerte vi derfor elevstreik ved Ytrebygda ungdomsskole. Under planleggingen av streiken har vi vært i dialog med rektor, lærere, elevrådet, elever og Elevorganisasjonen.

Vi malte bannere og satt streikevakt. Det er litt fint og litt skummelt på samme tid. Likevel. Hvis dette kan bidra til å hjelpe bare én ungdom i denne sårbare tiden, så er det verd det.