Arbeidsplassen bra, men hjemme best?

Påtvunget hjemmekontor rammer kreativiteten. Men også de som misliker hjemmekontor, vil ha det innimellom, viser vår studie.

Arbeidstakere med lang erfaring på arbeidsplassen, med store barn og romslig plass hjemme, er «vinnerne» når det gjelder hjemmekontor, skriver innsenderne.

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er liten tvil om at den plutselige og store omveltningen der «alle» skulle jobbe hjemme, har satt spor. Nå skal den nye arbeidshverdagen meisles ut. Hva mener egentlig ledere og arbeidstakere om hjemmekontor? Og risikerer vi at viktige fellesskap på arbeidsplassen blir svekket hvis mange fortsetter med hjemmekontor?

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet jobber vi og flere kolleger med å utrede ulike spørsmål knyttet til hjemmekontor. Her ønsker vi å rette oppmerksomheten mot det ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud i vår undersøkelse er opptatt av, nemlig hvilke følger det kan få for arbeidsplassene at arbeidstakere og ledere ikke befinner seg fysisk samlet.

Hvor foretrekker du å jobbe? Mest på hjemmekontoret Hjemmekontor omtrent halve tiden Mest på arbeidsplassen Ikke aktuelt i min jobb/hverdag

Helt siden industrialiseringen bidro til å samle større grupper arbeidere, har arbeidsplassen – som et fysisk samlingspunkt der arbeid fordeles og utføres – vært en sentral arena for aspekter som sosial tilhørighet, samarbeid, forhandling, konflikt og kontroll. Foreløpige funn i undersøkelsen vår tyder på at hjemmekontor utfordrer fire ulike fellesskap som har vært viktige for arbeidsplassen: det sosiale fellesskapet, læringsfellesskapet, det representative fellesskapet og det kreative fellesskapet.

Anders Underthun (fra v.), Per Bonde Hansen og Siri Yde Aksnes er alle ansatt ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet.

Arbeidsplassen oppleves som en viktig arena for sosialt fellesskap, det vil si tilhørighet, vennskap og det å bli sett for den man er og innsatsen man yter. I intervjuer vi har gjennomført, får vi et klart inntrykk av at digitale møteflater har fungert godt for utveksling av informasjon, fordeling av arbeidsoppgaver og gjennomføring av rutineoppgaver som krever samarbeid. Samtidig uttrykker både arbeidstakere og arbeidsgivere et savn etter det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen.

Les også Fem tips til en vellykket digital arbeidshverdag

Dette savnet er noe både ansatte og ledere på tvers av aldre og ansiennitet opplever, men unge og nyansatte virker å være særlig sårbare for fraværet av et fysisk, sosialt miljø. Denne gruppen tar ofte utgangspunkt i arbeidsplassen når de skal bygge opp sitt sosiale nettverk, og henter dessuten trygghet i støtte fra erfarne kolleger og ledere.

I vår studie har vi kalt arbeidstakere med lang erfaring på arbeidsplassen, med store barn og romslig plass hjemme, for «vinnerne» når det gjelder hjemmekontor. Dette er en gruppe arbeidstakere som i særlig grad opplever at hjemmekontor fungerer godt. En potensiell fare ved at mange av de mer erfarne fortsetter å jobbe mye hjemmefra, er at det kan svekke muligheten for nødvendig erfaringsutveksling og læring på arbeidsplassen.

Mange opplever det som en større terskel å kontakte kollegaer via Teams enn å banke på døren til kontoret, og spesielt for nyansatte er det uheldig hvis ikke mer erfarne kollegaer er fysisk til stede.

Arbeidsplassen kan også utgjøre et representativt fellesskap, i den forstand at den er en viktig arena for kollektiv representasjon og dermed basis for forhandlinger om lønns- og arbeidsforhold eller medbestemmelse av virksomhetens utvikling.

«Både ledere og ansatte i vår studie mener at påtvunget hjemmekontor rammet deres kreative virksomhet», skriver forskerne.

Historisk sett er arbeidsplassen og kollektiv handling i arbeidslivet nært forbundet. Industrialisering og samlingen av større grupper arbeidstakere under samme tak var nødvendige forutsetninger for at arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisering ble utbredt.

Våre intervjuer med tillitsvalgte viser at erfaringene er delte: Noen hevder at det har vært enklere å komme i kontakt med medlemmer og andre tillitsvalgte på digitale arenaer. Andre opplever imidlertid at man har blitt mer frakoblet fra medlemsmassen og/eller beslutningsprosessene i virksomheten, at det er vanskeligere å opprettholde den uformelle dialogen i virksomheten og at digital kommunikasjon kan være utfordrende.

Som et kreativt fellesskap er arbeidsplassen arena for utveksling av ideer og energi. Både ledere og ansatte i vår studie mener at påtvunget hjemmekontor rammet deres kreative virksomhet, selv om de hadde gode digitale samarbeidsverktøy. Særlig de «første stadiene» i idéutviklingen, der man sitter rundt bordet og kaster inn ideer, tegner skisser og nærmest prater i munnen på hverandre, blir skadelidende.

Det samme gjelder mer overordnet, strategisk arbeid. Det kan være krevende å jobbe med bedriftens langsiktige planer og visjoner om «hvem vi er, og hvem vi vil være» hjemme fra sin egen stue. Mens mer rutinemessige oppgaver har fungert overraskende godt på hjemmekontor, oppleves det at kreativt og strategisk arbeid er noe man gjør best samlet.

Les også Småprat trengs også på hjemmekontoret

Opplevelsene av hjemmekontor er i all hovedsak knyttet til en ekstrem situasjon: I lange perioder har hjemmekontor vært påbudt, og det har vært strenge restriksjoner på sosial kontakt. Vår undersøkelse kan dermed si lite om fremtidig bruk av hjemmekontor. Basert på undersøkelsen synes det likevel klart at utbredt hjemmekontor kan utfordre ulike sider ved arbeidsfellesskapet.

De som «møter på jobben» kan oppleve at det er færre ressurser tilgjengelig og mulighet for erfaringsutveksling, og kanskje også en svakere opplevelse av et «vi», enten den er knyttet til fagorganisering eller virksomheten. En nærliggende konklusjon er dermed at flest mulig bør tilbake på kontoret.

Men så enkelt er det ikke, tyder andre funn på. Et flertall arbeidstakere ønsker å fortsette med hjemmekontor noen dager i uken. Det gjelder overraskende nok også de som uttrykte misnøye med hjemmekontorsituasjonen.

For eksempel oppgir særlig de som sitter i åpent landskap at de får konsentrert seg bedre hjemme, flere mener selv at de er mer effektive, og det er mange som setter pris på større autonomi i grensedragningen mellom jobb, familie og fritid.

Beslutninger om bruk av hjemmekontor bør med andre ord baseres på en avveining mellom de positive erfaringene som både arbeidsgivere og arbeidstakere har høstet gjennom pandemien, og hvordan man best mulig skal klare å utvikle fellesskapene på arbeidsplassen.

Bør vi fortsette med hjemmekontor etter pandemien? Si din mening i kommentarfeltet lenger nede på siden!