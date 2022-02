Sinne, sorg og skam i russiske sosiale medier

Det foregår en digital sørgesang som Kreml fortsatt ikke har klart å tvinge til taushet.

En demonstrant tar til gatene i St. Petersburg med et budskap om «Nei til krig» - som også har begynt å spre seg i sosiale medier.

Johanne Kalsaas Stipendiat i russisk og internettforsker ved UiB

Stridsvogner, rakettangrep og mennesker som frykter for livet der de klynger seg sammen i bomberom under en europeisk hovedstad i 2022 har satt kontinentet i sjokk.

Vi er mange som stadig har vansker for å begripe at Russland har iverksatt en fullskala invasjon av Ukraina, og som følger tett med på de brutale krigshandlingene ute i felten.

Hvor rystende den militære offensiven enn er: Krigen i Ukraina har en annen, langt mindre åpenlys dimensjon. BT skriver fredag om den voldsomme informasjonskrigen rundt utviklingen i Øst-Europa.

Johanne Kalsaas forsker på russisk nettdebatt og hvordan manipulerende budskap, desinformasjon og konspirasjonsteorier om Vesten generelt og Norge spesielt sprer seg på russiskspråklig internett.

Det er vanskelig å overdrive betydningen denne informasjonskrigen har for Ukraina, Russland og Europa i helhet i tiden fremover. Kampen om sannheten vil bli minst like innbitt og skjebnesvanger som kampen om territorium.

Kremls kommunikasjonsmaskineri jobber på spreng for å forankre sin fortelling om krigen i bevisstheten til det russiske folket, som befinner seg både innen- og utenfor grensene til Den russiske føderasjon.

Denne fortellingen handler om at det vi ser i Ukraina egentlig ikke er en krig, men en «militær spesialoperasjon» som er helt nødvendig for at Russland – og det russiske folket – skal kunne overleve.

Russlands handlinger er ikke et angrep, men et forsvar. I en av sine stadig mer absurde taler, oppfordret Putin fredag ukrainske styrker til å ta makten i egne hender. Han ba dem redde sitt eget folk, som angivelig er tatt som gisler av det Putin kaller «en mobb av narkomane og nynazister» – det vi andre gjerne kaller ukrainske styresmakter.

Alternative fortellinger om krigen forstummes i den russiske informasjonssfæren. Uavhengige medier, journalister og kritiske stemmer mer overordnet har i årevis drevet utmattende motstandsvirksomhet mot russiske myndigheters tiltakende angrep på ytringsfriheten. I et fra før hardt presset informasjonslandskap har krigen i Ukraina gitt ytterligere innstramminger.

Torsdag annonserte Russlands medietilsyn, Roskomnadzor, at den russiske mediedekningen av hendelsene i Ukraina bare får bruke «offisielle russiske kilder». All informasjon som ikke er filtrert og godkjent fra maktapparatet skal utrenskes.

Fredag kom beskjeden fra samme hold om at tilgangen til internasjonale sosiale medieplattformer som Facebook skal begrenses for å «beskytte russiske medier». Tiltaket er et svar på at Facebook har advart mot at russiske statskontrollerte medier sprer desinformasjon om krigen. Slike advarsler vil Kreml altså «verne» russerne for.

Profilbilder med teksten «Nei til krig» har begynt å spre seg i sosiale medier, skriver innsenderen.

Kremls intense informasjonskrig mot egen befolkning til tross: Putins brutale uttalelser må på ingen måte tas til inntekt for noen samlet russisk opinion. Et stort antall av Russlands offentlige personer, mediefolk og akademikere har mobilisert et kollektivt opprop mot invasjonen av Ukraina.

Over hele Russland har vanlige folk tatt til gatene – og blitt arrestert i hopetall – for å protestere mot egne styresmakter. Aller mest synlig er den omfattende krigsmotstanden likevel på sosiale medier.

Under demonstrasjoner fredag 25. februar ble over 1700 mennesker pågrepet i over 50 russiske byer. På bildet ropes det slagord mot krigen i St. Petersburg.

Her gir russiske internettbrukere uttrykk for et voldsomt sinne, men også sorg og skam, over Russlands krigshandlinger. Hashtagen «net vojne – nei til krig» dominerer det russiske segmentet av Twitter.

En russiskspråklig digital underskriftskampanje med samme kamprop har gått viralt, og har lørdag formiddag nesten 700.000 signaturer. Profilbilde etter profilbilde blir byttet ut med nettopp ordene «nei til krig», ukrainske flagg, eller enkle, svarte firkanter. Det foregår en digital sørgesang som Kreml fortsatt ikke har klart å tvinge til taushet.

I et land med så begrenset informasjonsfrihet som Russland, er det ingen tvil om at en stor andel av befolkningen vil feste lit til Kremls fortelling om krigen i Ukraina som en «redningsaksjon».

Det er likevel viktig å understreke at dette på langt nær er hele bildet. Russlands informasjonskrig møter kraftig motstand – også innenfor landets egne grenser.