Det smerter å lese om trusler og vold i skolen

Vi trenger miljøterapeuter som kan hjelpe med sosialiseringen.

Jeg vet at det finnes gode og dårlige måter å møte situasjoner med utagering, skriver Trine Flåte.

Trine Flåte Laksevåg

Det smerter å lese saken om vold og trusler mot lærere. Det er barn det er snakk om.

Kanskje jeg og lærerne/dere egentlig er enig om at det er for få voksne i skolen, samt at det mangler nok kunnskap i riktig konflikthåndtering?

Vi må være enige i at «situasjoner» er vanskeligere å håndtere med cirka 29 tilskuere? Alene?

Jeg ønsker miljøterapeuter inn i skolen som kan hjelpe med sosialisering. Skolen bør være trygg for alle barn. Tror du de som utagerer er trygge?

Minst like mange reagerer innover, de introverte lider også. Hvor mange barn kjenner seg utrygge på skolene i Bergen hver dag? Hvor mange barn klarer ikke å møte på skolen, noe som kalles ufrivillig skolefravær eller skolevegring.

Tror du de som utagerer er trygge, spør innsenderen. Hun synes det gjør vondt å lese saken om volden i skolen.

I min familie har vi erfart hva «kapasitetsutfordringer» og hyppig lærerbytte kan føre til. Mitt inntrykk er at man vet for lite om hvordan man skal trygge introverte og følsomme barn.

Barn som ikke viser følelser i skolen, viser det ofte hjemme. Derfor vet jeg at det finnes gode og dårlige måter å møte situasjoner med utagering. Noen eskalerer situasjonen og andre roer den ned. Hvordan man kan unngå maktbruk ved å finne hva som egentlig ligger i bunn?

Skolen må ha ressurser og hender til å ivareta alle barn – både de introverte og ekstroverte, pluss de midt imellom.

Barn trenger voksne – også i skolen!