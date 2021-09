Vi kan ikke godta flere drap

Har politiet god nok opplæring til å takle utfordrende situasjoner?

Flere la ned blomster utenfor leiligheten hvor Morten Michelsen ble skutt av politiet 21. desember 2020. Han døde like etterpå av skadene.

Thorleif Berthelsen Rødt Bergen Vest

Ivar Jørdre Rødt Bergen Vest

Fredag 10. september meldte BT at politiet slipper straff etter drapet i Ibsens gate i desember i fjor. En mann som var utskrevet fra psykiatrisk behandling, ble skutt i sitt hjem etter at politiet rykket ut på et helserelatert oppdrag. Det var altså ikke en farlig drapsmann som bodde her.

Spesialenheten for politisaker mener mannen ble skutt i nødverge, og denne konklusjonen kommer dessverre altfor ofte. Terskelen for å straffe dødelig makt fra politiet har opp gjennom årene vist seg å være svært høy.

Politiet forteller selv til BT at oppdrag der psykiske syke er involvert, øker sterkt. Potensielt tragiske utfall vil derfor også kunne øke. De etterlatte er fortvilet over at ingen stilles til ansvar og anker Spesialenhetens henleggelse inn for Riksadvokaten.

Vi i Rødt Bergen Vest reagerer også på at maktbruken ikke får konsekvenser. Det er ikke greit at politiets voldsmonopol fører til dette. Det kan ikke være greit å drepe mennesker, som ofte kommer fra lavere sosiale sjikt i samfunnet, uavhengig omstendighetene.

Tragedien viser også hvorfor det nå trengs et krafttak for bedre psykiatrisk helsetjeneste, og at de av oss som sliter med psykisk sykdom, behandles med større respekt og varsomhet.

At beboeren i Ibsens gate kan ha opptrådt spontant og uheldig da politiet trengte inn i leiligheten hans, kan ikke forsvare politiets handlemåte.

Har politiet god nok opplæring til å takle slike utfordrende situasjoner? Dette er spesielt viktig når politiet i større grad enn tidligere er bevæpnet på oppdrag. Mer våpenbruk ble argumentert med økt terrorfare, ikke for å bruke mot syke mennesker!

Rødt Bergen Vest mener drap begått av politifolk må etterforskes på samme måte som andre drapssaker, med liknende krav til åpenhet. Spesialenheten for politisaker må demokratiseres og i større grad måles opp mot sivile domstoler.

Vi er imot bevæpningspolitikken innført under Erna Solberg. Denne bør en rødgrønn regjering endre.

Alle må kunne ha tillit til politiet, og at også staten kan innrømme feil. Eller er politiet ufeilbarlig?! Vi kan ikke godta flere drap, som det i Ibsens gate!