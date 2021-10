BTs sportsdekning preges av hva leserne vil ha

Ønsket er flere grundige saker, der vi kommer tettere på mennesker.

Noe av årsaken til at BT opplever opplagsvekst, er at vi har fått et tydeligere bilde av hva leserne ønsker, skriver Christian Nicolaisen, nyhetsleder for sport i Bergens Tidende.

Christian Nicolaisen Nyhetsleder for sport i Bergens Tidende

Audun Lavik etterlyser i BT 17. oktober BTs friidrettsdekning, og jeg takker for tilbakemeldingen.

For bare seks år siden ble det kjent at vi i BT måtte spare 50 millioner kroner. 30 av mine kolleger forsvant ut døren noen måneder senere.

I dag er vi et helt annet sted. Opplaget øker, og vi har lyktes med å rekruttere mange nok abonnenter til at vi kan ansette folk igjen.

Noe av årsaken til at vi har klart å snu skuten, mener jeg, er at vi har funnet svar på noen tilsynelatende enkle spørsmål: Hva er det leserne egentlig vil ha? Hva er det som gjør at de velger å tegne et abonnement hos oss? Hva gjør at de blir værende?

Tidligere – i en mer papirstyrt mediehverdag – hadde vi ikke denne kunnskapen om leserne våre.

Noe av det vi har funnet ut, bare de siste årene, er at leserne våre vil ha flere grundige saker der vi kommer tettere på mennesker, enten de driver med fotball, håndball eller terrengløp.

Hva er historien deres? Hvordan har de blitt så gode? Hvilke offer har de måttet gjøre for å komme dit de er i dag? Slike saker klarer vi ikke å løse på en helgevakt.

Det krever at vi tar oss tid. Noen ganger vil vi glippe på at dyktige utøvere fra Bergen og omegn har tatt NM-gull. Men kanskje klarer vi, to uker senere, å fortelle historier om de samme utøverne på en måte som gjør at flere blir nysgjerrige?

Der vi tidligere nok hadde en bredere dekning av lokal idrett, der mye handlet om å «fylle» papiravisen, prioriterer vi helt klart annerledes i dag. Ikke bare fordi vi er blitt færre. Men også fordi vi prøver å lage journalistikk som når ut til flere.