Åsane fortjener bybane, og Bryggen fortjener vern

Når Mariakirken lanseres som et mulig stopp, vekker det minner om slike dårlige løsninger ingen egentlig tror på.

Rødt-politiker Sofie Marhaug liker ikke BT-kommentatorens visjon om bybane på Bryggen og nytt Høyre-byråd.

Sofie Marhaug Stortingsrepresentant for Rødt

Jeg håper BT-kommentator Morten Myksvolls fremtidsvisjon i BT 20.10 ikke slår til. Fra en Rødt-politikers ståsted ville det være det verste av to verdener: Høyre-styrt kommune og bybane langs Bryggen.

Rødt har gått til valg på at vi vil bygge Bybanen, og at vi vil at den skal gå i tunnel. Vi har forsøkt så langt det lar seg gjøre å få til nettopp dette, og mente derfor det var klokt å kreve en tunnelutredning.

Jeg stoler på at bystyregruppen og resten av organisasjonen setter seg grundig inn i utredningene, samt diskuterer og vurderer vår fremgangsmåte med utgangspunkt både i hva vi har gått til valg på, og hva medlemmene våre mener er klokest å gjøre nå.

At bybane langs Bryggen liksom skal være en snarvei til bybane til Åsane, vil jeg likevel bestride. Det er ikke slik jeg kjenner bergenspolitikken. Der har tvert imot et mindretall i bystyret trenert tunnelalternativet gang på gang.

I ti år har banen blitt utsatt. Skinnvedtak – som bybane gjennom Kjøttbasaren – har blitt fattet i bystyret. Når nå Mariakirken lanseres som et mulig stopp, vekker det minner om slike dårlige løsninger ingen egentlig tror på. Det er trist. Om noe skaper det motstand mot bybanen til Åsane.