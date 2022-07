Havvind skal bygges på naturens premisser

Vi vil være en pådriver for sirkulærøkonomien.

«Det er særlig vingene på møllene som er vanskelig å gjenvinne fordi de er lagd av glassfiber, men på dette området skjer det store fremskritt», skriver innsenderen.

Robert Kippe Kommunikasjonsansvarlig i Norwea

Regjeringen har varslet en storstilt satsing på havvind i Norge. Det er bra fordi det øker produksjonen av fornybar energi og skaper store industrielle muligheter for Norge. Begge gevinstene er helt avgjørende for at vi skal få til det grønne skiftet.

I et innlegg i BT den 14. juli uttrykker Rune Birger Nilsen bekymring for om hensynet til naturen vektlegges høyt nok, og hvorvidt havvind og sirkulærøkonomien «henger sammen».

Nilsen trekker frem viktige hensyn som det heldigvis er bred enighet om at skal ivaretas. Bransjen har selv bedt om at det skal stilles miljøkrav og at utbyggingen av havvind skal skje trinnvis og kunnskapsbasert. Hensynet til fiskerinæringen skal veie tungt. Konsesjoner skal tildeles etter grundige forundersøkelser og solide konsekvensutredninger.

Dette var også et punkt i Haga og Nesse sin kronikk om havvind og industrielle muligheter i BT 8. juli. Det var også sentralt i et felles brev som Norwea og 13 andre organisasjoner innen miljø og fiskeri sendte til partiene da Stortinget behandlet meldingen om energipolitikk i vår.

Både Stortinget og regjeringen har respondert positivt, og det er blant annet bevilget ekstra penger til miljøundersøkelser og tidlig kunnskapsinnhenting.

Kun 2,4 prosent av norsk økonomi er sirkulær, ifølge Circularity Gap Report Norway. Det betyr at så å si alle næringer og hele Norges økonomi må bli langt mer sirkulær og bedre på gjenbruk av ressurser. Havvind står ikke i veien for dette, men vil tvert imot være en pådriver.

Som Nilsen selv påpeker, er omtrent 85 prosent av en vindturbin resirkulerbar. Vindkraftbransjen jobber videre sammen med forsknings- og utviklingsmiljøer for å bli enda bedre.

Det er særlig vingene på møllene som er vanskelig å gjenvinne fordi de er lagd av glassfiber, men på dette området skjer det store fremskritt. Blant annet er blader blitt gjenbrukt i broer i Polen og Irland, mens det i Danmark er det lagd støyskjermer av bladene. I Norge er det lagd ski med karbon fra gamle vindmøller.

Jeg tror at vi om få år kommer til å se et mangfold av løsninger som gjør vindkraft til en enda mer miljøvennlig teknologi.