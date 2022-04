Alle små og store sykkeltiltak betyr noe

Samtidig som vi diskuterer løsninger, må vi skaffe pengene.

Øystein Bønes gleder seg over at man diskuterer sykkel på et saklig og høyt nivå i Bergen.

Øystein Bønes Gruppeleder for MDG i bystyret

Som sykkelpendler i nesten 30 år er det lite jeg gleder meg mer til, enn at effekten av prioriteringene fra Sykkelstrategien skal vises som håndfaste resultater i bygatene. To år etter at MDG gikk i byråd for første gang, er også jeg utålmodig.

Syklistenes Landsforening (SLF) er kritiske til Bergen sin sykkelsatsing. Mye av kritikken treffer, men det er også noen bommerter. Sykkelstrategien, som ble vedtatt av et stort flertall i bystyret i 2020, har som mål å få opp sykkelandelen i Bergen til ti prosent. Det innebærer en tredobling av antall reiser på sykkel.

Måten det skal skje på, er kort oppsummert å lage et finmasket sykkelnett som skal bygges innenfra og ut. De fleste syklister henter vi i bydelssentrene. Sentralt i strategien ligger det også at all tilrettelegging er bedre enn ingen tilrettelegging. Altså samme strategi som etterlyses av syklist Anne Skarstein i BT 27. mars. Blant annet har det lenge vært lovet midlertidig sykkelvei mellom Bradbenken og Sandvikstorget fra Statens vegvesen. Fremdriften er igjen utsatt, men etter planen skal spaden i jorden nå i høst.

Det beste må ikke bli det godes fiende, og alle små og store tiltak betyr noe. Verdens nest lengste sykkeltunnel, som er under bygging mellom Fyllingsdalen og Mindebyen, skal virke sammen med redusert fart, bedre vedlikehold og dekkefornying, noe det kom to kilometer av i 2021.

Illustrasjonen viser inngangen fra den grønne siden i Fyllingsdalen for den nye gang- og sykkeltunnelen. I tunnelen brukes lys, farger og grafikk til å gi gående og syklende, en orientering om hvor de er og hvor langt det er igjen mot den blå Mindemyren.

Når det gjelder sykkelvei til Åsane, er jeg enig med SLF i at det trengs en skikkelig god sykkelvei gjennom sentrum. Samtidig bør det være klart for alle og enhver at det også må tas hensyn til kulturmiljø og gående: Mellom Xhibition og Gamle Brannstasjon, og flere steder, er det rett og slett litt trangt.

At det ikke blir nøyaktig den løsningen som syklistene vil ha, betyr ikke at det er elendig. Samtidig er jo ikke løsningene klare! Det blir høring av saken i løpet av året, og da vil alle kunne se løsningene som er foreslått, illustrasjoner og drøfte for og imot.

Den største utfordringen for bedre sykkelforhold mot Åsane nå er om sykkelveien vil bli finansiert. Akkurat nå mangler vi mange hundre millioner for å bygge denne veien, som foreløpig er beregnet til å koste rundt 2,2 milliarder. Det skyldes blant annet flere store budsjettsprekker på prosjekter som Carl Konows gate og Olav Kyrres gate. Dette kombinert med at staten ikke vil bidra med mer til sykkelvei i Bergensregionen enn det som ligger i eksisterende byvekstavtale, og at det fremdeles skal brukes store summer på sykkel i Bergen sør.

Etter mange år med bompengemas skal jeg ærlig innrømme at det er ekstremt kjekt at det diskuteres sykkel på et saklig og høyt nivå i denne byen. Men samtidig som vi diskuterer løsninger, må vi skaffe pengene. For det er liten vits i å planlegge noe vi ikke har penger til å bygge.