Anmelderne skal ikke være heiagjeng

Jeg lo også godt, men brodden og dybden mangler i «Den glade enke 2.0».

Publikummer og anmelder er uenige om Bergen Nasjonale Operas siste produksjon.

Maja Sievers Skanding Musikkanmelder

Svar til innlegget «Anmelderen falt for eget grep» av Harald Alfsen (BT 2. april):

Ut fra tilbakemeldingene på anmeldelsen min av Bergen Nasjonale Operas oppsetning, «Den glade enke 2.0», ser at jeg kunne viet noen flere linjer til de positive sidene ved produksjonen. Nettopp fordi både den musikalske gjennomføringen og det visuelle uttrykket var av høy kvalitet, valgte jeg å gi forestillingen tre hjerter, til tross for det jeg opplever som grunnleggende svakheter ved helheten.

Det er også viktig for meg å oppklare misforståelsen av formuleringen om å treffe dem med kulturpolitisk makt. Med «treffe» mente jeg her at satiren i forestillingen ikke er maktkritisk nok, idet den er for ufarlig – den svir ikke. Som anmelder hadde jeg gjerne blitt gjort narr av i mye større grad.

Jeg kan forsikre Alfsen om at også jeg lo godt flere ganger under premieren. Poenget mitt er slett ikke å ta fra andre publikummere en hyggelig opplevelse. Når BNO hevder i forhåndsomtalen at forestillingen skal fortelle noe viktig om vår tid, mener jeg imidlertid de mislykkes i denne intensjonen, siden brodden og dybden mangler. Dette perspektivet opplever jeg som så viktig at jeg valgte å legge vekt på det i anmeldelsen.

Jeg forstår ikke hvor Alfsens vil i sine betraktninger om hva som utgjør en god anmeldelse. Mener han det er anmeldernes oppgave å «fremsnakke» det lokale kulturlivet i form av så mye rosende omtale som mulig? I så fall er jeg dypt uenig. Anmeldernes jobb er ikke å være heiagjeng eller mikrofonstativ for kulturinstitusjonene, men å bidra til debatt ved å kritisk granske dem og sette arbeidet deres i kontekst.

Konteksten denne gangen var at kulturlivet vårt faktisk er i krise, og at BNO gjennom aktualiseringen av en klassiker – med et konkurstruet teater som kulisse – hadde en unik mulighet til å skape debatt, i tillegg til glede og underholdning. Denne muligheten utnyttet de etter min mening ikke godt nok.