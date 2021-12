Hva er omikron?

Hvis omikronvarianten er så smittsom som rapportert, er det bare snakk om tid før den vil ta over og være til stede i hele landet.

«Omikronvarianten ble oppdaget i Sør-Afrika, men det betyr ikke at den oppstod i landet», skriver innsenderne.

Rebecca J. Cox Professor i medisinsk virologi, Influensasenteret, UiB og Haukeland universitetssjukehus

Karl A. Brokstad Professor i mikrobiologi og immunologi, Bergen Covid-19 Research Group, HVL og UiB

Omikron er navnet på bokstaven O i det greske alfabetet, men også betegnelsen for varianten med det vitenskapelige navnet B.1.1.529-stammen av SARS-CoV-2.

Det spesielle med omikronvarianten er at det er svært mange mutasjoner i virusets arvemateriale i forhold til de andre kjente variantene. Mange er bekymret for at de store endringene i viruset kan føre til at tidligere infeksjon eller vaksinering gir dårligere beskyttelse mot den nye varianten.

SARS-CoV-2-viruset var stabilt veldig lenge (Wuhan: A.1) før det begynte å endre seg høsten 2020. Da dukket alfa (B.1.1.7) opp i Storbritannia, beta (B.1.135) i Sør-Afrika og gamma (P.1) i Brasil. I mars 2021 ble en delta (B.1.617.2) oppdaget i India. Denne varianten har vist seg å være mer smittsom enn andre varianter, som nå er konkurrert ut og har forsvunnet. I tillegg har det oppstått en mengde andre varianter, de fleste har ikke fått gresk bokstav.

Når vi snakker om en virusvariant, så er det ikke et enkelt virus, men mange forskjellige virus som deler flere fellestrekk. Dette er spesielt tydelig i deltavarianten, som egentlig består av tusenvis av forskjellige virus.

En viktig grunn til at vi ser endringer i koronaviruset, er at viruset møter immunitet i befolkningen. Befolkningene rundt omkring i verden har gått gjennom smitte eller blitt vaksinert, slik at de har fått bygget opp beskyttelse mot viruset. Viruset møter motstand, og dette igjen fører til et seleksjonspress på viruset.

For at viruset skal smitte videre og overleve, må det endre seg, og det er kanskje det vi observerer når vi ser de nye variantene som oppstår. En god vaksinedekning (flokkimmunitet) er beste beskyttelse mot slike endringer fordi det bremser virusets spredning og mulighet til å mutere.

Omikronvarianten ble oppdaget i Sør-Afrika, men det betyr ikke at den oppstod i landet. Det kan hende at varianten var på alle kontinenter før den ble oppdaget. Sør-Afrika har etablert en meget god molekylær-biologisk diagnostikk, og de er derfor i stand til å kunne oppdage nye varianter. Det er ikke sikkert vi kunne gjort det samme her i Norge. Vi bør derfor gi honnør til Sør-Afrika, som tross begrensede ressurser oppdaget omikronvarianten.

Den raske spredningen av omikron tyder på at den er mer smittsom enn tidligere varianter. Den raske spredningen kan også bety at tidligere beskyttelse ikke er så effektiv mot infeksjon. Det betyr imidlertid ikke at vaksinering er bortkastet.

Det er for tidlig å konkludere om hvor farlig omikronviruset er. Midlertidige rapporter fra utlandet kan tyde på at de som blir smittet, får mildere symptomer, men det kan også bety at de mange smittede er tidligere vaksinert.

Uansett hvilken virusvariant som sirkulerer – viruset har alltid vært smittsomt og potensielt farlig, særlig for dem som har svak helse. Selv om vaksinen ikke beskytter 100 prosent mot infeksjon, er den veldig effektiv mot alvorlige bivirkninger, sykehusinnleggelse og død – så ta vaksinen!