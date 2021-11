Noen enkle poeng av betydning for trasévalget

I bybanedebatten er det noen poeng som enten oversees eller omtales på en feil måte.

Det er ikke uvanlig at kollektivprosjekter blir utsatt. Derfor betyr et nei til dagløsning ikke automatisk at Bybanen ikke kommer, mener innsenderen.

Harald Kobbe Bybanebruker

For det første er det lett å få inntrykk av at det nå står om to alternativer – ett i dagen og ett i tunnel – hvor folk i byen og oppover i Fjellsiden er engstelige for hva sprenging av en tunnel vil medføre.

Men selv med en bybane over Bryggen vil den gå i tunnel fra Sandbrogaten helt til Nyhavn, med en liten dagsone innenfor Måseskjæret. Utfordringer med tunnel i sentrale bystrøk og underjordiske stasjoner vil vi likevel få.

«Skal vi fortsatt kunne ha tillit til lokalpolitikerne, må vi kunne ha tillit til at de står for det de har sagt og lovet», skriver Harald Kobbe.

For det andre har mange sagt det slik at blir det ikke fattet vedtak om bybane til Åsane nå, vil den aldri komme dit. Det er selvsagt tull. Vi har mange eksempler på at trikke-, tog- og andre infrastrukturprosjekter har blitt utsatt, bearbeidet videre og så senere blitt gjennomført i forbedret utgave. Fornebubanen ut fra Oslo er bare ett av en rekke slike prosjekter.

Det er også et viktig poeng at det nå er over 20 år siden Bybanen ble besluttet bygget. Siden da har det vært en rivende utvikling også innen kollektivtransporten, med blant annet elektriske leddbusser med stor kapasitet.

I tillegg har digitalisering og hjemmekontor ført til at behovet for arbeidsreiser er blitt kraftig redusert. Dette, samt andre forhold, trekker i retning av at en tenkepause nå kan bringe frem andre, mer oppdaterte og fleksible løsninger for en lavere kostnad.

Et tredje argument er at en bybane over Bryggen vil bringe liv til denne, men på hvilken måte? Ingen av planene har holdeplasser på Bryggen, bare én på Torget og én i Sandbrogaten, det vil si like før banen går inn i tunnelen under Sandviken. «Livet» på Bryggen vil bestå i at det cirka hvert femte minutt vil gå en trikk midt på denne som folk må passe seg for.

Er man i tvil her, ber jeg om at man tar en tur til Nesttun. Dette nærsenteret opplevde en fin oppblomstring med liv og mangfold fra midten av 1990-tallet. Da Bybanen delte bebyggelsen på langs fra 2011 av, stoppet det opp. Bydelssenteret mistet sin karakter, sitt mangfold og mye av sitt liv, til tross for at boområdene rundt er bygget ut.

Bybanen er ingen pryd for Nesttun sentrum, mener innsenderen.

Til slutt et poeng som Eirin Eikefjord i BT har vært inne på, men som neppe kan overvurderes: Vi er opptatt av Bergen og sentrum, hvor Bryggen har en sentral plass.

Mange mener mye og sterkt, og det er bra. Uten et engasjement for det lokale i befolkningen, kan sentrum lett forvitre. Men svært mange legger da også stor vekt på det politikerne i en valgkamp sier om en sak som denne.

Skal vi fortsatt kunne ha tillit til lokalpolitikerne, må vi kunne ha tillit til at de står for det de har sagt og lovet, og ikke vender kappen etter vinden. Da får de i så fall vente til etter neste valg, hvor de kan flagge sine nye synspunkter og vente på velgernes dom.

I et slikt perspektiv er det mye mer enn en trasé for Bybanen som står på spill i denne saken.