Havet trenger en regjering som tør å forplikte seg

Havvindutbyggingen i Nordsjøen kan bidra til å sikre livsgrunnlaget for fiskeriene i framtiden.

Havindturbiner til den flytende havvindparken Hywind Tampen monteres på Sløvåg tidligere i mai.

Rasmus Hansson Stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Krigen i Ukraina har fått Europa til å skjønne det klimarapporter har fortalt oss i ti år: Fornybar energi er ikke bare akutt nødvendig klima- og miljøpolitikk, det er også nødvendig sikkerhetspolitikk. EU gjør nå alt som står i deres makt for å bli uavhengig av olje og gass. Russisk, men veldig snart også norsk.

Havvind blir en av de viktigste sakene når Stortinget skal behandle regjeringens energimelding denne våren. Regjeringen har innsett at den minimale og proteksjonistiske havvindpakken de har holdt seg til ville blitt overkjørt i Stortinget.

Deres oppjusterte havvindmål på 30 GW innen 2040 nærmer seg nivået MDG for lengst har satt, som er på nivå med landene rundt oss. Men det er langt fra overbevisende når målet er dyttet så langt bortenfor soloppgangen at det i praksis er helt uforpliktende.

Den største trusselen mot havet er overfiske og klimaendringer, mener Rasmus Hanson. Her avbildet under valgkampen i 2021 med MDG-kollega Lan Marie Berg.

På et areal tilsvarende to promille av norske havområder, og én prosent av Nordsjøen, kan Norge produsere like mye ren energi som hele dagens norske vannkraftproduksjon.

Det er mer enn nok til å elektrifisere Norge, og til å samtidig øke både norsk og europeisk energisikkerhet gjennom kraftutveksling.

McKinsey anslår at hvis Norge satser stort nå, kan havvind skape 36.000 nye arbeidsplasser og verdier for 24 milliarder kroner innen 2030. Et 2040-mål er det samme som å si «en annen gang».

Det som avgjør kraften i havvindsatsingen er hvilke mål som settes for 2025 og 2030, hvis ikke skyver regjeringen satsingen for langt frem i tid, slik de også har gjort med klimamålene.

Europa har forstått at vi trenger veldig mye fornybar energi, veldig fort. Men havvindutbyggingen må skje slik all energiproduksjon og næringsvirksomhet må skje fra nå av: på naturens premisser.

Havet trenger nemlig havvind. Havet sliter mer enn noen gang med overfiske, forurensning, inngrep og plast. Gjør vi ting riktig i havvindsatsingen, er dette belastninger vi kan redusere.

Men om vi ikke klarer å stoppe klimaendringene, vil det skje ubotelige endringer og ødeleggelser i havet, helt utenfor vår kontroll. Skal vi berge økosystemene i havet, er vi nødt til å produsere nok fornybar energi til å stoppe klimagassutslippene, raskt.

Nordsjøen, som er det mest aktuelle området for norsk havvindutbygging, er det blant de hardest fiskede områdene i verden og er alt annet enn urørt natur. Havbunnen er mange steder trålet sønder og sammen. Den største trusselen mot fisken i Nordsjøen er ikke havvind, men overfiske.

Les også Gjer seg klare for oppdrag på Norges fyrste havvindanlegg

Havvindinstallasjoner kan dessuten bli grunnlag for kunstige rev, som blir skjulesteder for fisk og annet liv. Havvind kan dermed gi nordsjøfisken sårt tiltrengt beskyttelse. Med en grundig, statlig naturkartlegging og strenge miljøkrav i utbyggingen, kan en storstilt havvindsatsing i Nordsjøen skape mer natur i stedet for mindre.

MDG og jeg deler bekymringen for hvordan havvindutbygging kan komme til å påvirke fisk, sjøfugl og havnatur. Derfor har MDG foreslått en natursatsing på Stortinget med et kartleggingsprogram for havvind, så naturkravene er klare når fysisk utbygging kommer i gang.

Regjeringens foreslåtte ti millioner kroner til kartlegging og forskning på naturkonsekvensene ved havvindutbygging, og 65 millioner til å kartlegge havbunnen i Nordsjøen er ikke nok. Havnaturen fortjener så mye mer.

Havvind kan bli Norges viktigste bidrag til et levelig klima og europeisk energisikkerhet. Men da må Arbeiderpartiet slutte å la seg overkjøre av særinteressene til Senterpartiet.

Norge tjener ingenting på å være oss selv nok i energipolitikken. Det gjør heller ikke Europa. Vi må satse stort, vi må satse nå, og vi må satse på en måte som både naturen, klimaet og fiskerinæringen vil tjene på.