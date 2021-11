Er det elevane sin tur snart, Ap?

Venstresida må lage eit system for mogelegheiter, ikkje avgrensingar.

«Høgre kjem aldri til å gje opp kampen for eit fritt skuleval», skriv Lise-May Sæle (H).

Lise-May Sæle Fylkestingsrepresentant (H)

Færre elevar får førstevalet sitt etter innføringa av nærskuleprinsippet, og vi sit med ei tynn evaluering av ei særs dårleg kommunisert inntaksreform. Venstresida på fylkestinget er ansvarleg, og ein kan spørje seg kor grensa skal gå for denne oppsiktsvekkande politikarstyringa av elevane sine livsval.

Sjølvsagt kom det som eit sjokk for elevar som søkte denne våren, fordi det a) ikkje var kommunisert og b) karakterar hadde ikkje lenger noko å seie som eit objektivt inntakskriterium utanfor eige rigide inntaksområde.

Høgre kjem aldri til å gje opp kampen for eit fritt skuleval og tida er overmoden for å setje foten ned for fylkeskommunal detaljstyring.

Ti punkt om kvifor dagens modell ikkje fungerer:

1. Ap og resten av det politiske fleirtalet i fylkeskommunen har delt opp fylket i åtte inntaksområde. Kvar elev i kvart inntaksområde får 100 nærskulepoeng lagt på karakterane slik at slik at ein hindrar elevane i å søkje på linjer utanfor sitt eige nærskuleområde. Det er som om Noreg i dag skulle stengt alle grenser og isolert oss, fordi vi prinsipielt er imot eksport og import av kompetanse.

2. Som det kjem fram i evalueringa av nærskuleprinsippet denne hausten, er det svært beklageleg at modellen var så dårleg kommunisert at ingen var klar over dette då dei søkte skule denne våren. For elevar som har jobba med karakterane sine i fleire år vart draumane effektivt fjerna over natta.

3. Fylkeskommunen, styrt av Ap, Sp, KrF, V, MDG og SV, har ikkje teke med innspel frå kommunane i evalueringa og dermed ikkje fått fram at svært mange av ordførarane deira er imot modellen. Akkurat det forstår eg godt, fordi kvar vidaregåande skule no sit med eit svekka elevtalsgrunnlag. Dei mindre skulane tapar på dette.

4. Det er ikkje ein fylkeskommunal rett å innbille seg at ein er i stand til å ta betre val enn elevane sjølv. Likevel har modellen vore oppe til politisk justering heile fire gonger sidan i fjor haust. Er det modellen eller elevane sine postnummer det er noko feil med?

5. Årets inntakstal er krystallklare; andelen i gamle Sogn og Fjordane som fekk førstevalet sitt samanlikna med tidlegare inntakssystem som var fritt skuleval er gått ned frå 93 prosent til 83 prosent.

6. Vi sit med inntakstal der vi aldri får vite kor mange som gav opp draumen sin basert på innføring av nærskulematrisa, fordi det er praktisk komplett umogeleg å konkurrere mot personar som har 100 fleire poeng enn deg utan å gjere noko som helst for det.

7. For å dempe på reaksjonane i media har posisjonspolitikarane valt å innlemme idrett og musikk, dans og drama slik at alle i fylket kan konkurrere om desse plassane i fylket. Kvifor favorisere enkelte studieprogram? Dette er direkte usosial politikk mot dei svakaste elevane.

8. Vi veit at dei aller fleste elevane vel sin nærmaste vidaregåande skule, men for den eleven som sit på Stord og så inderleg vil inn på Langhaugen vgs., og frivillig vil bu på hybel i Bergen, så er ikkje dette mogeleg lenger.

9. Ap kunne enkelt berre følgt Høgre sitt forslag: Alle elevar kan søkje seg fritt til den linja dei vil i Vestland fylke, men med ein reisetidsgaranti for å sikre at dei få prosentane som historisk ikkje har fått 1., 2. eller 3. valet sitt, ikkje må flytte ufrivillig på hybel.

10. Det er god politikk å lage eit system som sikrar at personar får mogelegheiter og kan jobbe for sine draumar. Ap har effektivt lukka døra for ein slik tankegang.

Punkta taler for seg sjølv. No må venstresida i fylkeskommunen ta innover seg realitetane og på alvor lage eit system som legg til rette for mogelegheiter og ikkje avgrensingar.