Frp vil hjelpe vanlege folk med straumrekninga

Eg gjekk ikkje i demonstrasjonstog mot den frie marknad, men for å støtte vanlege folk.

Stortingspolitikar Helge André Njåstad (Frp) demonstrerte mot høge straumprisar 20. januar.

Helge Andre Njåstad Stortingsrepresentant for Hordaland, Frp

Einar Salbu i Arbeidarpartiet likte ikkje at eg saman med over 1000 vestlendingar gav uttrykk for vår misnøye med situasjonen med høge straumrekningar. Eg synest det er merkeleg at arbeidarpartifolk bruker tida si til å irritere seg over Frp framfor å løyse situasjonen for vanlege folk. Men det gjer at eg kan svare Salbu på kvifor eg stilte på markeringa mot dei høge straumrekningane.

Marknadsliberalistane går i demonstrasjonstog mot den frie marknad og roper på hjelp frå staten dei ikkje vil ha, skriv Salbu. Eg gjekk ikkje i demonstrasjonstog mot det frie marknad, men støtta vanlege folk som er samd med Frp i at det er heilt urimeleg at situasjonen me står i, bidrar til at staten får titals milliardar til statskassa samstundes som dei gjev smular tilbake i ulike straumpakker.

Frp har sidan straumrekningane til folk steig, hatt mange framlegg i Stortinget. Me foreslo først å fjerne elavgifta og moms på straum. Så foreslo me å gje alle husstandar 4000 kroner, deretter å auke støtta til befolkninga, og til sist sette makspris på 50 øre for husstandar og næringsliv. Felles for alle Frp-framlegg er at dei har blitt arrogant nedstemt av regjeringspartia og deira støttehjul Sosialistisk Venstreparti.

Disse partia ville heller ikkje sette seg ned og snakke med andre parti om korleis me skal hjelpe folk. Då må dei akseptere at når løysinga er så sparsam og småleg som det dei har kokt i hop, at Frp og andre møter opp og gjere klart uttrykk for det.

Angrep er det beste forsvar, er nok strategien til Salbu og Arbeidarpartiet. Eg anbefaler ei meir audmjuk haldning. No slit alle med rekningar tre gonger så høge som vanleg. Næringslivet som har strevd med korona i to år får også straumrekningar som regjeringa og støttepartiet ikkje har anerkjent i det heile.

Det er på tide å kome med løysingar. Frp har hatt mange framlegg. Om regjeringa vil hjelpe vanlege folk, er det fullt mogeleg å stemme for.