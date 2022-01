De bygger et Bergen for konsulenter og byråder

Skal Bergen bli en attraktiv by for alle, må det også legges til rette for folk som trenger bil i jobb og hverdagsliv.

Byrådens byutviklingsdrømmer virker å være forbeholdt enkelte deler av samfunnet, mener Christoffer Heggholmen, som jobber som bilmekaniker i Åsane.

Christoffer Heggholmen Bilmekaniker og klubbleder i Bertel O Steen Bergen, nestleder i Fellesforbundet Avdeling 5

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et innlegg i BT 12. januar skriver byråd Thor Haakon Bakke at vi må utvikle Bergen mer grønt, ta vare på nærnaturen og sørge for mindre trafikk.

Byråden snakker om den vakre parken man skal gå gjennom til kontoret, etter man har tuslet bort til barnehagen med barna eller sendt dem av sted på den vakre stien mot skolen deres. Pusterommet før du ankommer byens puber og kulturliv. Alt man trenger skal ligge innenfor gang- og sykkelavstand eller to stopp med Bybanen.

Les også Thor Haakon Bakke: Til og med ultrakapitalistene heier på MDGs byutvikling

Innsenderen mener byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) bør legge bedre til rette for dem som jobber og bor usentralt.

Det er noen problemer med dette bildet. Denne fantastiske byutviklingen virker å være forbeholdt enkelte deler av samfunnet. Hvor lett er det å reise kortreist i Bergen dersom du jobber som sveiser, tømrer, elektriker eller industrimekaniker?

Skal Bergen bli en attraktiv by som er tilgjengelig for alle, må det også legges til rette for dem.

Slik det er nå, virker det som en gjeng overbetalte konsulenter og byråder rigger byen som sin private lekeplass. Fri for skitne fagarbeidere og næringsliv som bråker og er sjenerende for dem når de vil leke med barna i nærparken eller nyte en utepils ved sjøen. Milliardinvesteringene i bystrender treffer ikke like godt dem som må bosette seg utenfor byen for å ha råd.

Byen kan ikke bygges bare for konsulenter og byråder med hjemmekontor, mener Christoffer Heggholmen.

Hvis man ønsker at folk skal benytte kollektivt, må man legge til rette for mer enn bare bolig og kontor i utviklingen av sentrale områder. Ikke bare forvise all industri til egne avsides områder med dårlig kollektivtilbud. Og det passer garantert ikke med levering i barnehage.

I mange yrker er det ikke fleksitid, tidsbank og kjernetid. De har arbeidstid, og den er på arbeidsplassen. Det er ikke så lett å bygge båtmotorer eller smelte stål hjemme på kjøkkenbenken. De kan ikke bare flekse litt for å tilpasse seg henting i barnehagen når den andre partneren blir forhindret. Eller fortsette arbeidet hjemme.

Til slutt vil jeg si at det er bedre å legge til rette for parkeringsplasser i nybygg enn at bilene står parkert tett i tett i trange bygater. Håndverkere vil i all overskuelig fremtid trenge bilen sin.

Og inntil det legges bedre til rette for dem som må jobbe litt usentralt, og de nye byrommene blir oppnåelig for familier med normale lønninger, så må det også aksepteres at noen er helt avhengig av bil for å få hverdagen til å gå opp.