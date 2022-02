Vi vil ha tilbake arveavgiften

Dette er det nærmeste vi kommer en perfekt skatt.

«Arvingenes eneste prestasjon er å sørge for å være så populære hos sine foreldre at de ikke blir gjort arveløse», skriver innsenderne.

Nils Øyvind Hansen Åsabu

Terje Oseberg Askeland Åsabu

Betaler du din skatt med glede? Det gjør vi! Det er ganske enkelt fordi det i hovedsak er skatter og avgifter som har gitt oss det samfunnet vi er så stolte av. Vi har gratis skole og helsevesen, vi bygger veier og annen infrastruktur, og vi har muligheten til å ha en solid velferdsstat som hjelper alle – om vi har behov for det.

Ingen i dette landet er overlatt helt til seg selv. Alt dette kan vi gjøre fordi hver og en av oss betaler inn til felleskassen som finansierer disse fantastiske godene.

Det beste av alt med skattesystemet er likevel at den gjør forskjellen mellom folk mindre. Alle betaler etter evne for godene vi får. Små forskjeller mellom folk er selve suksessoppskriften for et velfungerende samfunn. Det har vi i Norge bevist. I ulike målinger ligger vi helt i toppsjiktet over gode land å bo i.

Likevel er det merkelig nok mange som ikke liker skatt! Om de tror at samfunnet blir bedre for borgerne ved å betale mindre skatt, så kan de jo bare se på USA. Der sitter de aller fattigste i veikanten og dør fordi de ikke har råd til medisiner, mens de rikeste mener de fortjener hver eneste dollar som har kommet til dem og at overflod er en menneskerett for utvalgte grupper.

De som følger med i mediene, har sikkert fått med seg at USA ikke akkurat er et demokratisk fyrtårn for tiden. Vi er overbevist om at det har en sammenheng med store forskjeller mellom folk.

Å lage et skatte- og avgiftssystem dreier seg om å få inn nok penger, samtidig som det oppleves som minst mulig urettferdig. Da er jo arveavgiften helt perfekt! De som er død, gir vel blaffen i hvor det blir av pengene, mens arvingenes eneste prestasjon er å sørge for å være så populære hos sine foreldre at de ikke blir gjort arveløse. De har egentlig ikke gjort seg fortjent til noe som helst annet enn å være barn av sine foreldre, og de velger man jo som kjent ikke selv.

Kanskje har heller ikke foreldrene gjort noe annet enn å eie boliger som en galopperende boligprisvekst har gjort svært verdifulle. Da er det vel høyst rimelig at noe av pengene brukes til å finansiere driften av suksessen Norge, fremfor å gi de privilegerte av oss et altfor stort millionforsprang i «kappløpet» som kalles livet?

Beklageligvis ble denne høyst rimelige og rettferdige arveavgiften vi har hatt siden 1792, fjernet av politisk ledelse i 2014 for å tekkes kjernevelgerne sine. Politikerne trodde vel at deres mest lojale velgere ønsket å beholde mest mulig av familieformuene innad i familiene. Det tror vi de har helt rett i. Det er sikkert bra for dem, men dårlig for fellesskapet.

Et argument mot arveavgiften er at man skattlegger verdier som allerede er beskattet. Jo visst er det slik! Men slik er det jo med de fleste penger som skifter eier. Prøv å følge pengestrømmen når du kjøper et brød. De går til moms, arbeidsgiveravgift, skatt på lønn osv.

Store deler av pengene går i en evig runddans innom det offentlige. Vi har aldri sett pengesedler som har hatt påskriften: «Ferdig beskattet, skal ikke røres av Skatteetaten!». Derfor synes vi ikke argumentet om dobbel beskatning er spesielt godt.

Det er ikke vanskelig å argumentere for at staten Norge trenger mer inntekter utenom oljeinntektene. Eldrebølge er vel et av mange stikkord. Her mener vi at en gjeninnføring av arveavgiften en god idé. Selvsagt må en avgift utformes slik at vanlige folk ikke rammes i urimelig grad.

Det er ikke sikkert våre egne barn blir overbegeistret om de må betale arveavgift den dagen vi skal veksles inn i cash, men det er ikke spesielt synd på dem, for barna kan jo ikke miste verdier de aldri har eid.